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14 февраля 2024, 9:29 Читати українською

Дружба с Северной Кореей и Ираном: Украина снова призывает FATF внести рф в черный список

Министерство финансов и Государственная служба финмониторинга призывают Группу по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) сдержать растущие усилия россии, направленные на подрыв глобальной финансовой безопасности и усиление ее связей с Ираном и Северной Кореей. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Министерство финансов и Государственная служба финмониторинга призывают Группу по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) сдержать растущие усилия россии, направленные на подрыв глобальной финансовой безопасности и усиление ее связей с Ираном и Северной Кореей.
Фото: depositphotos

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Заседание FATF

Очередное заседание FATF состоится с 19 по 23 февраля в Париже, в канун второй годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину. На заседании россия должна быть внесена в «черный список» организации, а также FATF должно выпустить расширенное заявление относительно рисков, происходящих от россии.

Читайте также: FATF снова отказалась включить россию в «серый» или «черный» списки

«Активизация сотрудничества россии с Ираном и Северной Кореей дала последним возможность зайти в мировую финансовую систему, используя «черный ход». Для решения этой проблемы FATF должна внести россия в «черный список» и предупредить международную финансовую систему о рисках, которые создает россия. Отсутствие действий «приведет к еще большей опасности для мировой экономики и нивелирует достижение FATF и ее членов в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения», — заявил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним

Как писал «Минфин», 29 октября 2023 года группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) отказалась включать россию в «серый» или «черный» списки.

Год назад FATF приостановила членство россии за нарушение ключевых принципов организации, состоящих в содействии безопасности, защищенности и целостности мировой финансовой системы.

FATF также выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о торговле оружием между россией и государствами, находящимися под санкциями ООН, а также злонамеренной киберактивностью, происходящей из россии. Эти меры FATF, хотя и важны, не смогли сдержать россию, которая с тех пор становится все более воинственной и углубляет связи с Северной Кореей и Ираном.

россия использовала северокорейские баллистические ракеты и боеприпасы в Украине, в том числе в декабре 2023 и январе 2024 года. Приобретение таких ракет и конвенционных вооружений у Северной Кореи является серьезным нарушением как санкций ООН, так и принципов FATF.

россия все больше использует БПЛА иранского производства для продолжения своего незаконного вторжения и усиления атак против гражданского населения Украины. россия создала общую платежную систему, чтобы помочь Ирану обойти SWIFT, и объединила банковские системы двух стран. В конце этого месяца ожидается, что Мьянма также присоединится к российской платежной системе. Как только Мьянма присоединится к платежной системе, россия удвоит финансовое сотрудничество со всеми странами, внесенными в черный список FATF.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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