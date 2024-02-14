Эстония призвала ЕС конфисковать российские активы на 150 млрд евро до конца года

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 февраля 2024, 10:07 Читати українською

Эстония призвала ЕС конфисковать российские активы на 150 млрд евро до конца года

Эстония настаивает на том, чтобы Европейский союз конфисковал более 150 млрд евро замороженных российских активов до конца года. Как заявил канцлер эстонского МИД Йонатан Всевиов, которого цитирует Bloomberg, это лучше сделать до выборов президента США.

Эстония настаивает на том, чтобы Европейский союз конфисковал более 150 млрд евро замороженных российских активов до конца года.
Фото:канцлер эстонского МИД Йонатан Всевиов

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Заявления Трампа пугают ЕС

Лидеры ЕС тревожно отреагировали на предвыборные заявления Дональда Трампа относительно выхода США из НАТО.

«Крайне важно, чтобы активы были конфискованы до конца года или, по возможности, до выборов в США. Если мы слишком долго будем ждать, может быть слишком поздно», — считает Всевиов.

Читайте также: ЕС принял решение, приближающее использование дохода от активов россии в пользу Украины

ЕС и страны G7 заморозили более 250 млрд евро активов российского Центробанка после начала войны в Украине. Большинство активов находятся в Европе на клиринговой площадке Euroclear в Бельгии. Здесь они принесли около 4,4 млрд евро прибыли в 2023 году.

Эстония уже работает над собственным законодательством, в рамках которого власти страны в конечном итоге смогут конфисковывать любые российские активы, замороженные в стране.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что 12 февраля Евросоюз сообщил, как будет применять ограничительные меры в отношении российского Центробанка.

«В частности, Европейский совет постановил, что центральные депозитарии, хранящие активы Центрального банка россии на сумму более 1 миллиона евро ($1,1 миллиона), должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накапливающиеся в связи с ограничительными мерами ЕС, и отдельно хранить соответствующие доходы», — говорится в сообщении.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами