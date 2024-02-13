В понедельник
ЕС принял решение, приближающее использование дохода от активов россии в пользу Украины
В понедельник
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Что известно
Согласно новому решению, центральные депозитарии ценных бумаг (CSD), удерживающие более 1 миллиона евро активов ЦБР, должны отдельно учитывать доходы от замороженных активов рф. При этом они не могут использовать эти доходы.
В дальнейшем Совет может принять решение о создании финансового взноса в бюджет ЕС из этих средств. Этот вклад будет направлен на поддержку Украины, ее восстановление и восстановление через Фонд Украины.
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