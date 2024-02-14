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14 февраля 2024, 9:47 Читати українською

Через «Дию» почти за 3 года открыли полмиллиона новых ФОП

Через «Дию» с мая 2021 года открыли 501 тыс. новых предприятий. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграм-канале.

Через «Дию» с мая 2021 года открыли 501 тыс.
Фото:slovoidilo.ua

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Самые популярные сектора

Как отмечается самыми популярными секторами для открытия ФОП были — IT, онлайн-магазины, кафе и салоны красоты.

Больше всего бизнесов открывали женщины — 52%, мужчины — 48%.

Географически в топе по количеству открытых предприятий Киев, Днепропетровская и Харьковская области.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+30
innapcholko
innapcholko
14 февраля 2024, 9:53
#
А закрыть через ДИЮ как?
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
14 февраля 2024, 10:13
#
А никак
+
0
BrutForce
BrutForce
14 февраля 2024, 11:55
#
Дія обєктивно найзручніший спосіб відкрити фоп зараз. Не бачу сенсу якось інакше його відкривати.
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