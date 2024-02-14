Через «Дию» с мая 2021 года открыли 501 тыс. новых предприятий. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграм-канале.
Через «Дию» почти за 3 года открыли полмиллиона новых ФОП
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Самые популярные сектора
Как отмечается самыми популярными секторами для открытия ФОП были — IT, онлайн-магазины, кафе и салоны красоты.
Больше всего бизнесов открывали женщины — 52%, мужчины — 48%.
Географически в топе по количеству открытых предприятий Киев, Днепропетровская и Харьковская области.
Источник: Минфин
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