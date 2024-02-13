Министерство финансов привлекло 5,4 млрд на аукционе ОВГЗ

На аукционах ОВГЗ (облигации внутреннего займа), 13 февраля, было привлечено 5,4 млрд гривен в бюджет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В этот раз были размещены только гривневые ОВГЗ. Наибольшей популярностью пользовались годовые облигации под 16,80%.

Всего в феврале на аукционах ОВГЗ было привлечено более 13 млрд. грн.

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