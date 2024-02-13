На аукционах ОВГЗ (облигации внутреннего займа), 13 февраля, было привлечено 5,4 млрд гривен в бюджет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Министерство финансов привлекло 5,4 млрд на аукционе ОВГЗ
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В этот раз были размещены только гривневые ОВГЗ. Наибольшей популярностью пользовались годовые облигации под 16,80%.
Всего в феврале на аукционах ОВГЗ было привлечено более 13 млрд. грн.
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Источник: Минфин
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