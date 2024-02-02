В январе правительство привлекло от продажи ОВГЗ почти 33 млрд, а за время военного положения — 851 млрд

По данным Депозитария НБУ, в январе 2024 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах почти 33 млрд грн в эквиваленте: 13 361,3 млн грн, $254,7 млн и 235,5 млн евро . На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено $80 млн и 251,5 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В течение января заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 19 321,7 млн грн в эквиваленте превышали выплаты погашения по облигациям внутреннего государственного займа.

Роловер вложений в ОВГЗ (соотношение номинала проданных на аукционах и погашенных в соответствии с условиями их выпуска ценных бумаг) за январь составляет 203% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу.

Всего с начала полномасштабной войны до 31 января 2024 правительством на первичных аукционах было привлечено почти 851 млрд грн в эквиваленте:

567 537,0 млн грн,

$5 872,0 млн,

1 948,6 млн евро.

На погашение по ОВГЗ направлено 429 371,9 млн грн, $6 215,7 млн и 1 502,2 млн евро.

«Активизировать внутренний долговой рынок удалось благодаря совместным усилиям правительства и Национального банка Украины», — говорится в сообщении регулятора.

В частности, НБУ предоставил возможность банкам покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ из определенного НБУ перечня и постепенно расширял соответствующий перечень.

Кроме того, НБУ позволил нерезидентам переводить за границу средства, полученные от уплаты процентов по ОВГЗ после 1 апреля 2023 года, при условии соблюдения ими минимального непрерывного срока владения ОВГЗ до момента получения процентов.

Ставки по ОВГЗ

В январе 2024 года максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах, составила в гривне 18,60% годовых, в долларах США — 4,66% годовых, в евро — 3,25% годовых.

Подробная статистика

Ниже приведена подробная статистика Депозитария НБУ по состоянию на 1 февраля 2024 года исключительно в отношении военных ОВГЗ, которые размещались на аукционах.

Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами. Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. На 1 февраля 2024 года он составлял:

45 684,1 млн грн или 28,6% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (на 1 января — 42 588,8 млн грн или 28,4%);

$1 119,2 млн или 53,8% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах (на 1 января — $1 011,9 млн или 55,3%);

108,4 млн. евро или 17,1% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 января — 102,8 млн. евро или 17,4%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 февраля 2024 составил 92,1 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 37,6 млрд грн в эквиваленте на 1 февраля 2023 года — рост почти в 2,5 раза.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 февраля 2024 года составил 15 471,2 млн грн, $24,2 млн и 0,1 млн евро, увеличившись за год (по сравнению с 1 февраля 2023) почти вдвое. Министерство финансов в январе 2024 года погашение военных ОВГЗ не производило.