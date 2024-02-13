Инфляция в США в январе замедлилась до 3,1%

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 3,1% в годовом исчислении, сообщило Министерство труда страны.

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Как изменились цены

Инфляция замедлилась по сравнению с 3,4% в декабре.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление инфляции до 2,9%.

Цены на энергоносители в Штатах в прошлом месяце упали на 4,6% в годовом выражении после снижения на 2% в декабре. В том числе бензин подешевел на 6,4%.

Темпы роста стоимости продуктов питания замедлились до 2,6% с 2,7%, новых автомобилей — до 0,7% с 1%, одежды — до 0,1% с 1%, товаров медицинского назначения — до 3% с 4,7%, транспортных услуг — до 9,5% с 9,7%.

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