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23 января 2024, 15:05 Читати українською

BlackRock прогнозирует более высокую инфляцию в США, чем ожидают регуляторы

Инвестиционный гигант BlackRock прогнозирует, что инфляция в США в 2024 году останется на уровне 3%, что повлияет на финансовые рынки. Об этом сообщает MarketWatch.

Инвестиционный гигант BlackRock прогнозирует, что инфляция в США в 2024 году останется на уровне 3%, что повлияет на финансовые рынки.

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Аналитики компании полагают, что главной причиной сохранения уровня инфляции станет ухудшение геополитического фона.

«Геополитическая фрагментация, один из пяти наибольших факторов влияния на рынки, все сильнее проявляется в недавних событиях в Азии и на Ближнем Востоке. Это одна из основных причин, по которым мы наблюдаем постоянное инфляционное давление — удержание ставок выше уровня пандемии», — говорится в отчете BlackRock.

Согласно прогнозу компании, явного улучшения ситуации в 2024 году не предвидится. В частности, фирма ожидает ухудшения сотрудничества между странами, увеличения конкуренции и усиления государств-посредников, к которым относятся Мексика и Вьетнам.

Напомним, Федеральная резервная система США (ФРС) установила целевой уровень инфляции в 2%. Только после его достижения регулятор рассмотрит возможность понижения процентной ставки.

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Источник: Минфин
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