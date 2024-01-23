Инвестиционный гигант BlackRock прогнозирует, что инфляция в США в 2024 году останется на уровне 3%, что повлияет на финансовые рынки. Об этом сообщает MarketWatch.
BlackRock прогнозирует более высокую инфляцию в США, чем ожидают регуляторы
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Аналитики компании полагают, что главной причиной сохранения уровня инфляции станет ухудшение геополитического фона.
«Геополитическая фрагментация, один из пяти наибольших факторов влияния на рынки, все сильнее проявляется в недавних событиях в Азии и на Ближнем Востоке. Это одна из основных причин, по которым мы наблюдаем постоянное инфляционное давление — удержание ставок выше уровня пандемии», — говорится в отчете BlackRock.
Согласно прогнозу компании, явного улучшения ситуации в 2024 году не предвидится. В частности, фирма ожидает ухудшения сотрудничества между странами, увеличения конкуренции и усиления государств-посредников, к которым относятся Мексика и Вьетнам.
Напомним, Федеральная резервная система США (ФРС) установила целевой уровень инфляции в 2%. Только после его достижения регулятор рассмотрит возможность понижения процентной ставки.
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