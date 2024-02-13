Чтобы зарегистрироваться в новом приложении для знакомств Score, необходимо иметь хороший кредитный рейтинг. Его создала финансовая компания Neon Money Club, передает Yahoo Finance.
В США выпустили новое приложение для знакомств с минимальным кредитным рейтингом для регистрации
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Создатели Score называют его сервисом для финансово ответственных неженатых людей. Для регистрации в приложении необходимо иметь минимальный кредитный рейтинг 675.
Средний кредитный рейтинг для граждан США в 2023 году составил 715 пунктов.
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Источник: Минфин
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