В США выпустили новое приложение для знакомств с минимальным кредитным рейтингом для регистрации

Чтобы зарегистрироваться в новом приложении для знакомств Score, необходимо иметь хороший кредитный рейтинг. Его создала финансовая компания Neon Money Club, передает Yahoo Finance.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Создатели Score называют его сервисом для финансово ответственных неженатых людей. Для регистрации в приложении необходимо иметь минимальный кредитный рейтинг 675.

Средний кредитный рейтинг для граждан США в 2023 году составил 715 пунктов.

Читайте также: Для тех, кому до 30: куда инвестировать, когда еще нет крупных капиталов