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13 февраля 2024, 16:52 Читати українською

Укрпочта получила лицензию на продажу лекарств

Государственный почтовый оператор Укрпочта получил лицензию на торговлю лекарствами и начнет заниматься их доставкой. Об этом в эфире единственного телемарафона сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Государственный почтовый оператор Укрпочта получил лицензию на торговлю лекарствами и начнет заниматься их доставкой.

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«Недавно Укрпочта получила лицензии от Гослекслужбы как на оптовую торговлю, так и на продажу лекарств как почтовый оператор. В ближайшем будущем мы запустим проект, который, на наш взгляд, значительно упростит доступ к лекарственным средствам», — сказал он.

Читайте: Укрпочта начнет продавать лекарства на деоккупированных и прифронтовых территориях

Как купить лекарство

Ляшко рассказал, что лекарства можно будет заказать через Интернет или по телефону, и «лекарственные средства прибудут либо в ближайший пункт Укрпочты, либо почтовый оператор через своего почтальона доставит к месту жительства человека».

«Таким образом мы разрешим проблему обеспечения доступности лекарства по всей стране», — сказал он.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Riojas
Riojas
13 февраля 2024, 16:57
#
Уважаемая укрпочта. Посадите, пожалуйста, одного оператора на выдачу и прием корреспонденции, а второго — на продажу канцтоваров, гречки, лекарств и обмен лампочек. «Немає сечі терпіти ці пекельні борошна» ©
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0
innapcholko
innapcholko
13 февраля 2024, 17:21
#
Нахрена? Лучше когда все операторы универсальные!

Сейчас укр-почта прислушались к моему желанию, по крайне мере в отделении, которое я посещаю.
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