Укрпочта получила лицензию на продажу лекарств

Государственный почтовый оператор Укрпочта получил лицензию на торговлю лекарствами и начнет заниматься их доставкой. Об этом в эфире единственного телемарафона сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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«Недавно Укрпочта получила лицензии от Гослекслужбы как на оптовую торговлю, так и на продажу лекарств как почтовый оператор. В ближайшем будущем мы запустим проект, который, на наш взгляд, значительно упростит доступ к лекарственным средствам», — сказал он.

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Как купить лекарство

Ляшко рассказал, что лекарства можно будет заказать через Интернет или по телефону, и «лекарственные средства прибудут либо в ближайший пункт Укрпочты, либо почтовый оператор через своего почтальона доставит к месту жительства человека».

«Таким образом мы разрешим проблему обеспечения доступности лекарства по всей стране», — сказал он.