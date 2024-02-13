Во Львовской области кадровые военные могут получить ипотеку под 0%

Во Львове и области начала действовать льготная ипотечная программа для военных и правоохранителей. Можно приобрести жилье в кредит под 3%, погашаемые за счет местного бюджета. Об этом пишет пресс-служба Приватбанка .

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В программе уже принимают участие два госбанка — Приватбанк и Ощадбанк.

Беспроцентную ипотеку могут взять только кадровые военные и правоохранители или члены их семей. Для ветеранов войны, участников боевых действий, инвалидов в результате войны, а также семей павших воинов будет действовать программа кредитования под 4%.

Ипотека будет оформляться в рамках государственной программы «еОселя».

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