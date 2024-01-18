Грузия лидирует среди стран, где россияне открывали бизнес в 2023 году

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 января 2024, 14:12 Читати українською

Грузия лидирует среди стран, где россияне открывали бизнес в 2023 году

Грузия возглавила топ стран, где в 2023 году граждане россии открывали собственный бизнес, в то же время в рейтинг также попали еще семь стран. Об этом сообщает Forbes.ru.

Грузия возглавила топ стран, где в 2023 году граждане россии открывали собственный бизнес, в то же время в рейтинг также попали еще семь стран.
Фото:depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Какие страны выбирают оккупанты

Грузия является одним из самых привлекательных направлений для россиян. С февраля 2022 по февраль 2023 года граждане россии зарегистрировали в Грузии 16 тыс. компаний — это в 2 раза больше, чем за 27 предыдущих лет (7788 компаний). В 2023 году россияне зарегистрировали в Грузии 13 000 новых компаний.

На втором месте по популярности у россиян Казахстан: за 2023 год они создали там 6100 компаний по сравнению с 3500 годом ранее.

Третье место делят Черногория и Армения, где было зарегистрировано по 3400 юридических лиц с российскими владельцами. Последняя была наиболее востребована у релокантов 2022 года: тогда граждане россии открыли в Армении 7328 компаний.

В Черногории в год начала войны россияне основали 2600 компаний.

Также россияне регистрировали новые компании в Сербии — около 3000 против 6000 в 2022 году. Преимущественно это салоны красоты, кафе, нетворкинги, детские сады, книжные магазины, косметические производства и девелоперские фирмы.

По-прежнему востребована Турция — около 2750 компаний. В то же время общее количество бизнесов, зарегистрированных на россиян в этой стране, достигло 23 713 до конца 2023 года.

Замыкают топ ОАЭ — около 1000 юрлиц. Причем в большинстве случаев граждане просто перерегистрируют здесь уже готовые бизнесы по россии, уточняет издание.

Также 745 компаний было открыто в Узбекистане — это на 20% меньше, чем годом ранее. Многие из них созданы выходцами из Узбекистана, недавно получившими российские паспорта.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами