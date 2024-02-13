Объемы экспорта россии упали на треть — Reuters

Общий объем экспорта россии упал почти на треть (28,3%) за 2023 год, а поставки в Европу — на 68%. В то же время, экспортная и импортная зависимости россии с Азией выросли. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По данным таможенной службы страны, на которые ссылается агентство, общий объем экспорта россии сократился на 28,3% до 425,1 млрд долларов. Наиболее ощутимым стало падение поставок в Европу — на 68%, до $84,9 млрд.

В то же время экспорт в Азию вырос на 5,6% до $306,6 миллиарда. Доля этого региона в российском экспорте значительно выросла — с 49% в 2022 году до 72% в 2023 году.

Импорт в россию в целом увеличился на 11,7% до $285,1 миллиарда. При этом поставки из Европы сократились на 12,3% до $78,5 млрд, а импорт из Азии вырос на 29,2% до $187,5 млрд.

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