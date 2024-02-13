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13 февраля 2024, 12:59 Читати українською

В Европе статус временной защиты получили более 4 млн украинцев — Евростат

По состоянию на 31 декабря 2023 года в Европе статус временной защиты имели 4,31 миллиона граждан, бежавших из Украины в результате российского вторжения 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Евростат.

По состоянию на 31 декабря 2023 года в Европе статус временной защиты имели 4,31 миллиона граждан, бежавших из Украины в результате российского вторжения 24 февраля 2022 года.

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По данным Евростата, основными странами ЕС, которые принимали людей, были:

  • Германия (1251245 человек; 29,0% от общего количества ЕС);

  • Польша (954795; 22,1%);

  • Чехия (373035; 8,7%).

Однако по состоянию на конец ноября 2023 г. наибольший рост числа людей со статусом временной защиты наблюдался в Германии (+15 285; +1,2%), Чехии (+3 705; +1,0%) и Испании (+2 255; +). 1,2%).

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Несколько уменьшилось количество в 3 странах ЕС, а именно в Италии (-125 человек; -0,1%), Франции (-245 человек; -0,4%) и Польше (-315 человек; -0,0%).

В Евростате исследовали, что по сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, наибольшее количество получивших временную защиту на тысячу человек на конец декабря 2023 года наблюдалось в Чехии — 34,5, Болгарии — 26,5, Эстонии — 26,3, Литве — 26,2 и Польше — 26,0.

31 декабря 2023 года граждане Украины составили более 98% получивших временную защиту в Европе. Из них взрослые женщины составляли почти половину — 46,2%, дети составляли почти треть — 33,2%, а взрослые мужчины — чуть больше 20,6%.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Bookseller
Bookseller
13 февраля 2024, 13:08
#
Це зрада или нет? Ухилянти — це чуть больше 20,6%, теж отримали захист від зсу.
+
0
akaMIK
akaMIK
13 февраля 2024, 13:42
#
Евростат не даёт детализацию по полу
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