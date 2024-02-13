По состоянию на 31 декабря 2023 года в Европе статус временной защиты имели 4,31 миллиона граждан, бежавших из Украины в результате российского вторжения 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Евростат.
В Европе статус временной защиты получили более 4 млн украинцев — Евростат
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По данным Евростата, основными странами ЕС, которые принимали людей, были:
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Германия (1251245 человек; 29,0% от общего количества ЕС);
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Польша (954795; 22,1%);
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Чехия (373035; 8,7%).
Однако по состоянию на конец ноября 2023 г. наибольший рост числа людей со статусом временной защиты наблюдался в Германии (+15 285; +1,2%), Чехии (+3 705; +1,0%) и Испании (+2 255; +). 1,2%).
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Несколько уменьшилось количество в 3 странах ЕС, а именно в Италии (-125 человек; -0,1%), Франции (-245 человек; -0,4%) и Польше (-315 человек; -0,0%).
В Евростате исследовали, что по сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, наибольшее количество получивших временную защиту на тысячу человек на конец декабря 2023 года наблюдалось в Чехии — 34,5, Болгарии — 26,5, Эстонии — 26,3, Литве — 26,2 и Польше — 26,0.
31 декабря 2023 года граждане Украины составили более 98% получивших временную защиту в Европе. Из них взрослые женщины составляли почти половину — 46,2%, дети составляли почти треть — 33,2%, а взрослые мужчины — чуть больше 20,6%.
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