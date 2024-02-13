По программе «єОселя» выдали первый кредит на частный дом

По программе доступной ипотеки «еОселя» выдан первый кредит на покупку частного дома. Об этом сообщило Министерство экономики.

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Детали сделки

Первое соглашение на частный дом в пределах «єОселя» подписали в пятницу, 9 февраля, в Ужгородском отделении Ощада. Супруги выбрали дом площадью 82,8 квадратного метра в Ужгороде.

«В этом году мы расширили программу „єОселя“, и с конца января можно взять кредит на приобретение не только квартиры, но и частного дома. Первый такой кредит получила семья из Ужгорода под 7%», — сказала министр экономики Юлия Свириденко.

Программа «єОселя»

В общей сложности по программе взяли кредиты на покупку жилья уже более 7200 семей — на общую сумму 11 млрд грн. Большинство из них — представители профессий, которым выдают льготную ипотеку под 3%:

военнослужащие по контракту и силовики — 62%,

педагоги и ученые — 11%,

медики — 9%.

Еще 18% заемщиков — украинцы, не имеющие собственного жилья или желающие улучшить жилищные условия. Они взяли кредит на условиях массовой ипотеки — около 7%.

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