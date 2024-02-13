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13 февраля 2024, 9:37 Читати українською

По программе «єОселя» выдали первый кредит на частный дом

По программе доступной ипотеки «еОселя» выдан первый кредит на покупку частного дома. Об этом сообщило Министерство экономики.

По программе доступной ипотеки «еОселя» выдан первый кредит на покупку частного дома.
Фото:depositphotos

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Детали сделки

Первое соглашение на частный дом в пределах «єОселя» подписали в пятницу, 9 февраля, в Ужгородском отделении Ощада. Супруги выбрали дом площадью 82,8 квадратного метра в Ужгороде.

«В этом году мы расширили программу „єОселя“, и с конца января можно взять кредит на приобретение не только квартиры, но и частного дома. Первый такой кредит получила семья из Ужгорода под 7%», — сказала министр экономики Юлия Свириденко.

Программа «єОселя»

В общей сложности по программе взяли кредиты на покупку жилья уже более 7200 семей — на общую сумму 11 млрд грн. Большинство из них — представители профессий, которым выдают льготную ипотеку под 3%:

  • военнослужащие по контракту и силовики — 62%,
  • педагоги и ученые — 11%,
  • медики — 9%.

Еще 18% заемщиков — украинцы, не имеющие собственного жилья или желающие улучшить жилищные условия. Они взяли кредит на условиях массовой ипотеки — около 7%.

Читайте: Расширение условий программы «єОселя»: что нужно знать украинцам

Напомним

С 29 января украинцы могут выбрать по программе «єОселя» частные дома площадью 62,5 квадратного метра на одного плюс 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи под 7% годовых.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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