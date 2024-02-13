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13 февраля 2024, 8:49 Читати українською

Nasdaq будет помогать Украине развивать рынки и доступ украинских компаний к финансированию

Министерство экономики Украины и ведущая глобальная технологическая компания Nasdaq подписали Меморандум о взаимопонимании по усилению украинской экономики и рынка капитала. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Министерство экономики Украины и ведущая глобальная технологическая компания Nasdaq подписали Меморандум о взаимопонимании по усилению украинской экономики и рынка капитала.
Фото:me.gov.ua

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Подробности

Подписание состоялось в присутствии Посла Украины в США Оксаны Маркаровой и Посла США в Украине Бриджит Бринк.

В рамках соглашения Nasdaq и Министерство экономики Украины определят сферы сотрудничества, которые могут способствовать восстановлению украинской экономики.

Что дает Меморандум

Меморандум предусматривает, что Nasdaq будет оказывать техническую помощь Правительству Украины для будущего международного финансового центра в Украине, развития рынков капитала в Украине, доступа украинских компаний к долгосрочному финансированию на международных рынках, будет способствовать развитию предпринимательства среди украинцев.

«Экспертиза и технологии Nasdaq крайне необходимы Украине для развития рынков для привлечения долгосрочного финансирования украинскими компаниями и организованных рынков капиталов. Мы искренне благодарны американским партнерам и Правительству США за системную работу по усилению экономической состоятельности Украины. Наша цель в этом году — стать более экономически самозарядными и сотрудничество с Nasdaq — это возможность сделать нашу экономику более устойчивой, создать больше равных возможностей, чтобы воплощать свой экономический потенциал по полной», — отметила Юлия Свириденко.

Nasdaq также рассматривает потенциальные возможности отказаться от комиссий за листинг для украинских компаний на рынках Nasdaq как в США, так и в ЕС. Освобождение от платы требует разрешения регуляторных органов.

Напомним

Nasdaq — ведущая глобальная технологическая компания, обслуживающая корпоративных клиентов, инвестиционных менеджеров, банки, брокеров и операторов бирж в их взаимодействии с глобальными финансовыми рынками и финансовой системой в целом.

Nasdaq известна в мире созданием инновационных индексов, предоставлением передовых технологий. Цель компании — улучшать ликвидность и прозрачность глобальной экономики. Разнообразное портфолио данных, аналитики, программного обеспечения, услуг и возможностей биржи позволяет клиентам оптимизировать и реализовать свои бизнес-видения.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
matroskin
matroskin
13 февраля 2024, 11:10
#
Щось мені підказує, що «технічна допомога Уряду України» про яку домовились, це злив нашій податковій інфи про українських користувачів західних бірж.
:)
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