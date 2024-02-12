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12 февраля 2024, 19:47 Читати українською

Крупнейший пенсионный фонд США Calpers существенно изменил свой портфель акций: закупил Intel, Nvidia и Disney

В четвертом квартале крупнейший государственный пенсионный фонд США California Public Employees Retirement System (Calpers) вдвое увеличил свой портфель акций Intel, а также существенно нарастил инвестиции в Nvidia и Walt Disney Co. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

В четвертом квартале крупнейший государственный пенсионный фонд США California Public Employees Retirement System (Calpers) вдвое увеличил свой портфель акций Intel, а также существенно нарастил инвестиции в Nvidia и Walt Disney Co.
Фото: Calpers

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Фонд приобрел 8,1 млн акций Intel Corp., в результате чего теперь ему принадлежит 16,1 млн бумаг чипмейкера, говорится в сообщении Calpers, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Также фонд увеличил свою позицию у Nvidia Corp. на 1,8 млн акций — до 7,5 млн, у Disney — на 1,7 млн бумаг, до 6,6 млн.

В то же время Calpers продал почти 28,5 тыс. акций Netflix Inc., и теперь ему принадлежит менее 786 тыс. бумаг стримингового сервиса.

Котировки акций Intel за последние три месяца выросли на 13,3%, Nvidia — на 48,4%, Disney — на 21,2%, Netflix — на 26,3%. При этом фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite за этот период увеличились на 13,9% и 15,9% соответственно.

Calpers управляет активами на сумму около $500 млрд, его клиентами являются 2 млн. государственных и муниципальных служащих штата Калифорния, а также членов их семей.

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Источник: Минфин
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