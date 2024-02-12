Прямые нефинансовые инвестиции Китая за границей выросли на 11,4%

Прямые нефинансовые инвестиции Китая за границей выросли на 16,7% в юанях или на 11,4% в долларах в 2023 году. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Общий объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом в 2023 году составил 916,99 млрд. юаней, сообщило министерство торговли страны. В долларовом выражении этот показатель вырос на 11,4% — до $130,13 млрд.

Объем вложений денежных средств в страны, расположенные вдоль «Пояса и пути», повысился на 28,44% и достиг 224,09 млрд юаней, приводит данные ведомства агентство Синьхуа.

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