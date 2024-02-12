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12 февраля 2024, 13:44 Читати українською

Китайцы экономят средства, несмотря на рекордное снижение цен

Китайские потребители экономят средства, несмотря на то, что в стране фиксируют рекордную за последние три года дефляцию — падение цен. Об этом пишет Financial Times.

Китайские потребители экономят средства, несмотря на то, что в стране фиксируют рекордную за последние три года дефляцию — падение цен.
Фото: AFP

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Дефляция

Потребительские цены в Китае находились в состоянии дефляции за последние четыре месяца, а в январе упали самыми быстрыми годовыми темпами за последние 15 лет. Хотя основная динамика наблюдается на продуктах питания, а цены в других секторах растут, все продающие компании — от косметики до электротоваров — предлагают скидки. Кроме того, цены на автомобили падают самыми быстрыми темпами за последние 22 года.

Падение спроса

Согласно официальным данным, розничные продажи в декабре выросли на 7,4% на фоне низкой базы в декабре 2022 г., когда пандемия Covid охватила всю страну. За весь год, на который повлияли аналогичные базовые эффекты от локдаунов, розничные продажи выросли на 7,2%.

Опрос потребителей Morgan Stanley за декабрь, опубликованный в январе, показал, что большая часть респондентов ожидают, что экономика улучшится в следующие шесть месяцев. Но в нем также отмечается, что 76% потребителей сократили расходы, по крайней мере, в одной категории за последние шесть месяцев, и что во всех категориях потребители чаще переходили на более дешевые бренды, чем на более дорогие.

Доходы людей не растут

Фред Нойманн, сопредседатель отдела экономики Азии в HSBC, предположил, что причиной низкого уровня потребления является отсутствие роста доходов. Опрос Morgan Stanley показал, что только 45% потребителей ожидают, что финансовое положение домохозяйств улучшится в течение следующих шести месяцев, что является самым низким показателем за последний год.

Напомним, что китайская экономика испытывает наибольшее дефляционное давление за последние 3 года, а слабый внутренний спрос ставит под сомнение экономическое восстановление в 2024 году.

Читайте также: Bloomberg: кризис в Китае только начало глобальных потрясений

Источник: Минфин
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