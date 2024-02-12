Утраченное десятилетие: доходы россиян сейчас ниже, чем в 2013 году

Реальные доходы россиян за год выросли, но все равно они меньше чем десять лет назад. Об этом пишет российское издание The Moscow Times.

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В 2023 году реальные доходы населения выросли на 5,4%, это без учета инфляции и обязательных платежей. В номинальном выражении доход на душу населения увеличился на 10,9% и составил 50265 рублей.

Главные причины роста доходов — кадровый кризис и снижение инфляции. Безработица в прошлом году установила исторический рекорд — 2,9% осенью (3% в декабре), на нехватку рабочих рук жалуются компании всех отраслей.

В общем, потребность в работниках на историческом максимуме, а разрыв между предложением и спросом на труд минимален. Поэтому зарплаты растут быстрыми темпами, заметно быстрее роста производительности и инфляции.

Замедление инфляции с 11,94% в 2022 году до 7,42% в 2023 году тоже сказалось на реальных доходах: социальные выплаты в прошлом году были проиндексированы на повышенную инфляцию.

В этом году рост доходов, вероятно, продолжится. Кризис на рынке труда решится нескоро, опрошенные аналитики прогнозируют сохранение безработицы на аномально низких уровнях и рост реальных зарплат на 2,4% в текущем году. Инфляция, по прогнозу, замедлится до 5,1%, а пенсии и другие выплаты будут проиндексированы в соответствии с прошлогодними 7,4%.

Но даже в этом случае реальные доходы хорошо если дотянут до уровня 2013 года. Пока они остаются ниже — и так уже 10 лет.

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