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12 февраля 2024, 18:11 Читати українською

Утраченное десятилетие: доходы россиян сейчас ниже, чем в 2013 году

Реальные доходы россиян за год выросли, но все равно они меньше чем десять лет назад. Об этом пишет российское издание The Moscow Times.

Реальные доходы россиян за год выросли, но все равно они меньше чем десять лет назад.
Фото: Pixabay

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В 2023 году реальные доходы населения выросли на 5,4%, это без учета инфляции и обязательных платежей. В номинальном выражении доход на душу населения увеличился на 10,9% и составил 50265 рублей.

Главные причины роста доходов — кадровый кризис и снижение инфляции. Безработица в прошлом году установила исторический рекорд — 2,9% осенью (3% в декабре), на нехватку рабочих рук жалуются компании всех отраслей.

В общем, потребность в работниках на историческом максимуме, а разрыв между предложением и спросом на труд минимален. Поэтому зарплаты растут быстрыми темпами, заметно быстрее роста производительности и инфляции.

Замедление инфляции с 11,94% в 2022 году до 7,42% в 2023 году тоже сказалось на реальных доходах: социальные выплаты в прошлом году были проиндексированы на повышенную инфляцию.

В этом году рост доходов, вероятно, продолжится. Кризис на рынке труда решится нескоро, опрошенные аналитики прогнозируют сохранение безработицы на аномально низких уровнях и рост реальных зарплат на 2,4% в текущем году. Инфляция, по прогнозу, замедлится до 5,1%, а пенсии и другие выплаты будут проиндексированы в соответствии с прошлогодними 7,4%.

Но даже в этом случае реальные доходы хорошо если дотянут до уровня 2013 года. Пока они остаются ниже — и так уже 10 лет.

Читайте также: Сверхрасходы путина перегревают российскую экономику — The Economist

Источник: Минфин
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