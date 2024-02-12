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12 февраля 2024, 17:46 Читати українською

Удорожание горючего в рознице набирает обороты

С 5 по 12 февраля сети среднего и более низкого ценового диапазона начали повышать розничные цены на светлые нефтепродукты. Этому способствовала восходящая динамика цен на топливо в мелкой группе, пишет enkorr.

С 5 по 12 февраля сети среднего и более низкого ценового диапазона начали повышать розничные цены на светлые нефтепродукты.
Фото:depositphotos

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Как изменились цены

В течение отчетного периода больше всего подорожал А-95 в сетях VostokGaz и «Фактор» — на 1 грн/л — до 48,49 грн/л и 48,50 грн/л соответственно, дизель — в сети «Укрнафта» — на 1 грн/ л до 49,90 грн/л.

На 0,50 грн/л увеличилась стоимость горючего в сетях Chipo и VST: цена на бензин марки А-95 выросла до 50,02 грн/л и 50,40 грн/л, на ДТ — до 49,85 грн/л и 49,70 грн/л соответственно.

В сети дискаунт-сегмента «БРСМ-Нефть» средняя стоимость А-95 увеличилась на 0,07 грн/л, до 48,13 грн/л, дизельного горючего — на 0,29 грн/л, до 47,78 грн/л. Больше (на 1 грн/л) подорожал бензин в Днепропетровской области, ГП — во Львовской и Черкасской областях.

Начали расти цены на топливо и в сети группы Приват: в среднем А-95 подорожал на 0,44 грн/л, дизельное топливо — на 0,81 грн/л.

Цены на горючее в премиум-сегменте почти не изменились. Средняя стоимость бензина в этом сегменте составляет 55,21 грн/л, ГП — 54,99 грн/л.

«Пока мы не планируем пересматривать стоимость горючего. И так спрос низкий», — отметили в одной из премиум-сетей.

Остается значительная разница между ценами в более высоком и низшем диапазонах. По состоянию на 12 февраля разница в цене на бензин А-95 составляет 7,17 грн/л, на ГП — 7,13 грн/л.

Согласно данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 5 по 12 февраля средняя стоимость бензина марки А-95 увеличилась на 0,13 грн/л, до 50,85 грн/л, А-95+ — на 0,05. грн/л, до 54,30 грн/л, дизельного горючего — на 0,24 грн/л, до 51,07 грн/л.

Источник: Минфин
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