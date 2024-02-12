С начала полномасштабного вторжения украинцы задонатили на банки monobank 1 миллиард евро

С начала полномасштабной войны украинцы задонатили в «банки» monobank миллиард евро . Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram .

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«1 миллиард евро. Тысяча-тысяч-тысяч. Столько люди задонатили на банки с начала полномасштабной войны. Все комплименты уже клише. Скажу, что настоящая честь быть причастным к такому», — отметил он.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что monobank создал новый инструмент для монетизации творчества, в том числе стримеров — База от monobank.