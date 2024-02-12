Технокомпании с начала года уже уволили около 34 тысяч работников

Крупные технологические компании в этом году уже сократили 34 тыс. рабочих мест. Деньги направляют на развитие новых отраслей, в том числе и искусственного интеллекта. Об этом пишет Financial Times.

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По данным сайта Layoffs.fyi, отслеживающего сокращение кадров в отрасли, с начала января Microsoft, Snap, eBay и PayPal сократили сотни или тысячи рабочих мест. В этом году всего 138 технологических компаний уволили сотрудников.

За весь прошлый год из сектора было уволено около 263 тыс. работников.

Аналитики говорят, что последняя волна увольнений показала, что компании перераспределяют свои ресурсы, чтобы инвестировать в новые отрасли, такие как генеративный искусственный интеллект, а также продемонстрировала акционерам, что они продолжают уделять внимание затратам.

По прогнозам экспертов, увольнения будут продолжаться и дальше. «Это стало заразным», — сказал аналитик Jefferies Брент Тилл.

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