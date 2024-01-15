В МВФ считают, что искусственный интеллект повлияет на 40% рабочих мест

Развитие искусственного интеллекта может привести к снижению спроса на рабочую силу и неравенству между нациями. Такое мнение высказала глава МВФ Кристалина Георгиева в блоге на сайте Фонда.

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Георгиева пишет, что развитие технологий может привести к тому, что около 40% рабочих мест во всем мире будут замещены искусственным интеллектом.

Глава МВФ отметила, что политики должны обратить внимание на «тревожную тенденцию», чтобы «предотвратить дальнейшее разжигание социального напряжения с помощью технологии».

Анализ МВФ предполагает, что искусственный интеллект, вероятно, окажет влияние примерно на 60% рабочих мест в развитых экономиках и на 26% — в странах с низким уровнем дохода.

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В половине случаев работники могут рассчитывать в пользу интеграции искусственного интеллекта, тогда как в других ситуациях ИИ будет выполнять задачи вместо людей, снизив спрос на рабочую силу.

По словам Георгиевой, многие страны не имеют инфраструктуры или квалифицированной рабочей силы, чтобы воспользоваться преимуществами ИИ, поэтому эта технология может усугубить неравенство между нациями.

Георгиева также указала на возможности для увеличения производства и доходов по всему миру благодаря использованию ИИ.

Ранее Билл Гейтс заявлял, что ИИ не отнимет у людей работу, а сократит рабочую неделю до трех дней, а Папа Римский Франциск предупредил об опасности диктатуры ИИ, которую можно создать из-за возможного неэтичного использования этой технологии.