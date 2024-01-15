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15 января 2024, 11:44 Читати українською

В МВФ считают, что искусственный интеллект повлияет на 40% рабочих мест

Развитие искусственного интеллекта может привести к снижению спроса на рабочую силу и неравенству между нациями. Такое мнение высказала глава МВФ Кристалина Георгиева в блоге на сайте Фонда.

Развитие искусственного интеллекта может привести к снижению спроса на рабочую силу и неравенству между нациями.

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Георгиева пишет, что развитие технологий может привести к тому, что около 40% рабочих мест во всем мире будут замещены искусственным интеллектом.

Глава МВФ отметила, что политики должны обратить внимание на «тревожную тенденцию», чтобы «предотвратить дальнейшее разжигание социального напряжения с помощью технологии».

Анализ МВФ предполагает, что искусственный интеллект, вероятно, окажет влияние примерно на 60% рабочих мест в развитых экономиках и на 26% — в странах с низким уровнем дохода.

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В половине случаев работники могут рассчитывать в пользу интеграции искусственного интеллекта, тогда как в других ситуациях ИИ будет выполнять задачи вместо людей, снизив спрос на рабочую силу.

По словам Георгиевой, многие страны не имеют инфраструктуры или квалифицированной рабочей силы, чтобы воспользоваться преимуществами ИИ, поэтому эта технология может усугубить неравенство между нациями.

Георгиева также указала на возможности для увеличения производства и доходов по всему миру благодаря использованию ИИ.

Ранее Билл Гейтс заявлял, что ИИ не отнимет у людей работу, а сократит рабочую неделю до трех дней, а Папа Римский Франциск предупредил об опасности диктатуры ИИ, которую можно создать из-за возможного неэтичного использования этой технологии.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
JWT
JWT
15 января 2024, 13:06
#
«Раніше Біл Гейтс заявляв, що ШІ не забере в людей роботу, а скоротить робочий тиждень до трьох днів»

З урахуванням того що в США переважно погодинна оплата праці, то роботу не забере, а от заробіток — легко.
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
15 января 2024, 13:12
#
А ви до сих пір ще вірите очкарику?
+
+15
JWT
JWT
15 января 2024, 13:22
#
Я нікому не вірю, навіть собі
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
15 января 2024, 14:52
#
ШІ не вплине, хіба лиш на пастухів… і то не факт, так що в назві помилка, 100% робочих мість так чи інакше, зачепить ШІ. Забере 40%, створить 60%… те саме казали, що після впровадження комп’ютерів, паперові носії та документи щезнуть… але ж ні, офіси жеруть папір тонами, бо принтер більш ефективний, ніж олівець. Так, що хто зна…
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