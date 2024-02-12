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12 февраля 2024, 10:01 Читати українською

Bloomberg: кризис в Китае — лишь начало глобальных потрясений

Китайские инвесторы и их кредиторы вынуждены продавать свои активы в сфере недвижимости по всему миру ради привлечения дополнительных денежных средств в условиях углубляющегося кризиса недвижимости в стране, который оказывает давление на падающий фондовый рынок, пишет Bloomberg.

Китайские инвесторы и их кредиторы вынуждены продавать свои активы в сфере недвижимости по всему миру ради привлечения дополнительных денежных средств в условиях углубляющегося кризиса недвижимости в стране, который оказывает давление на падающий фондовый рынок, пишет Bloomberg.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПовышением процентной ставки стоило миру более $1 трлн, только в отношении стоимости офисной недвижимости, не говоря уже об общем ущербе, который до сих пор неизвестен.
Фото:depositphotos.com

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Повышением процентной ставки стоило миру более $1 трлн, только в отношении стоимости офисной недвижимости, не говоря уже об общем ущербе, который до сих пор неизвестен. В прошлом году количество завершенных сделок с коммерческой недвижимостью во всем мире упало до минимума за десятилетие, поскольку владельцы не захотели продавать здания с большими скидками.

Опасения вызывают крупные нереализованные убытки, создающие проблемы как для банков, так и для владельцев активов, особенно в свете недавнего рекордного обвала акций банка New York Community Bancorp после сокращения дивидендов и накопления резервов из-за проблем с кредитами на недвижимость.

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На рынок вышел ряд зарубежных активов Китая, так как арендодателям и застройщикам деньги нужны уже сейчас, чтобы поддержать внутренние операции и погасить долги. И с каждой сделкой рынок получает больше ясности относительно той меры прибыли, ради которой инвесторы готовы заключить сделку, что потом пригодится оценщикам для других активов, которые тоже могут обесцениться.

Арендодателям же нужно быть готовыми вложить больше денег, чтобы исправить любые нарушения соотношения кредита к стоимости, или придется пойти на конфискацию своей недвижимости кредиторами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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