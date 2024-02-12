Американцы задолжали по кредитным картам $1,13 трлн, что является рекордом за все время

В Соединенных Штатах фиксируют рекордные показатели задолженности по кредитным картам. Сумма составила $1,13 трлн. Об этом пишет CNBC.

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Как отмечает издание, средний показатель задолженности подскочил на 10% и составляет $6360, что является рекордом. Журналисты опираются на данные отчета компании TransUnion.

«Отчет демонстрирует, что американцы все больше полагаются на свои кредитные карты и все больше ощущаются проблемы с погашением кредитов», — говорится в сообщении.

Как показывает этот график, общая сумма задолженности американцев начала стремительно расти в 2022 году.

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