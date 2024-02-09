Сенат США сделал важный шаг к принятию пакета помощи Украине более чем на $60 миллиардов

На заседании 8 февраля Сенат США поддержал процедурное голосование по дальнейшему рассмотрению законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,34 млрд. Об этом сообщает Reuters.

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Сенаторы поддержали процедурное голосование, превысив порог в 60 голосов для продвижения законопроекта. При этом 17 республиканцев неожиданно проголосовали «За». Они изменили свое мнение после того, как заблокировали законопроект в среду.

Что включает данный законопроект

Законопроект о безопасности помощи включает $61 млрд для Украины, $14 млрд для Израиля в его войне против ХАМАС и $4,83 млрд для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань (сдерживание агрессии со стороны Китая).

Данный законопроект также включает $9,15 млрд гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе и на Западном берегу, Украине и другим людям в зонах конфликтов по всему миру.

«Это хороший первый шаг. Этот законопроект имеет важное значение для нашей национальной безопасности, безопасности наших друзей в Украине, в Израиле, для гуманитарной помощи невиновным гражданским в Газе и для Тайваня», — заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер после голосования.

Что дальше

Ожидается, что Сенату понадобятся несколько дней, чтобы согласовать окончательную версию законопроекта. Некоторые республиканцы продолжают настаивать на внесении поправок.

Даже если законопроект о помощи наконец примет Сенат, он столкнется с неопределенностью в Палате представителей. Против помощи Украине проголосовали десятки членов Палаты представителей от Республиканской партии, в том числе те, кто являются ближайшими союзниками бывшего президента США Дональда Трампа, включая спикера Майка Джонсона.

После одобрения в Палате представителей законопроект направится на подпись президенту США Джо Байдену.