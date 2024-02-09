На заседании 8 февраля Сенат США поддержал процедурное голосование по дальнейшему рассмотрению законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,34 млрд. Об этом сообщает Reuters.
Сенат США сделал важный шаг к принятию пакета помощи Украине более чем на $60 миллиардов
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Сенаторы поддержали процедурное голосование, превысив порог в 60 голосов для продвижения законопроекта. При этом 17 республиканцев неожиданно проголосовали «За». Они изменили свое мнение после того, как заблокировали законопроект в среду.
Что включает данный законопроект
Законопроект о безопасности помощи включает $61 млрд для Украины, $14 млрд для Израиля в его войне против ХАМАС и $4,83 млрд для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань (сдерживание агрессии со стороны Китая).
Данный законопроект также включает $9,15 млрд гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе и на Западном берегу, Украине и другим людям в зонах конфликтов по всему миру.
«Это хороший первый шаг. Этот законопроект имеет важное значение для нашей национальной безопасности, безопасности наших друзей в Украине, в Израиле, для гуманитарной помощи невиновным гражданским в Газе и для Тайваня», — заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер после голосования.
Что дальше
Ожидается, что Сенату понадобятся несколько дней, чтобы согласовать окончательную версию законопроекта. Некоторые республиканцы продолжают настаивать на внесении поправок.
Даже если законопроект о помощи наконец примет Сенат, он столкнется с неопределенностью в Палате представителей. Против помощи Украине проголосовали десятки членов Палаты представителей от Республиканской партии, в том числе те, кто являются ближайшими союзниками бывшего президента США Дональда Трампа, включая спикера Майка Джонсона.
После одобрения в Палате представителей законопроект направится на подпись президенту США Джо Байдену.
Комментарии - 31
Комментарии Economist, CNN, NYT все крайне негативные и вполне обоснованные. Они пишут, что Зеленский испугался политического конкурента, но сняв Залужного по факту деморализовал ЗСУ.
Также американские журналисты прекрасно знают погоняло Сырского «мясник» и прямо так и пишут со слов офицеров ЗСУ. Это плохо скажется на мобилизации, т.к. народ понимает, что пришел управлять войсками генерал, который управляет в духе «еще бабы нарожают».
Поэтому отставка Залужного конечно ослабила нашу поддержку в США, но нельзя сказать, что это очень существенный фактор. Скорее рейтинг Зеленского в элит США присел.
Плюс в ЕС довольно хорошая поддержка Украины либеральными элитами и населением. В США совсем другая ситуация. Половина политических элит против украинской компании и большая часть американцев выступает как минимум за сокращение финансирования Украины. Поэтому на носу выборы игнорировать это политики не могут.
Если кратко, то Украина популярна в Европе, но уже непопулярна в США.
Вот вы тут такой умный и всё знаете и обвиняете сейчас других в том что и кто говорил раньше. А ведь есть же простой инструмент — найти в профиле Комментарии и процитировать чужой комментарий + дать на него ссылку. Иначе всё это попытка перекрутить на свой лад чьи-то слова, в адекватном общении так не делается.
Я лично приводил цитаты некоторых тут заявляющих что «курс будет 33» с конкретными сроками и эти люди время от времени уверено выдают очередной несбыточный прогноз про укрепление гривны, а вы их даже защищали помню. Для таких людей есть один термин, который не буду тут писать, чтобы не оскорбить никого, но думаю догадаться несложно).
Investik (Mike) я хорошо помню что ранее писал что с помощью ЕС не так всё плохо, есть шансы что дадут. С моей стороны, к примеру, тоже были большие сомнения по поводу помощи и я считал это маловероятным, но не было утверждения что точно не дадут.
В конце концов видно что Орбана дожали давлением или ещё что-то предложили, но с другой — даже этих 50 млрд хватит лишь для покрытия меньше трети бюджетных потребностей, что признают даже политики.
И тем более не стоит забывать, что есть ещё условия для каждого транша (реформы), так что нельзя сказать что вся сумма «уже в кармане».
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Помощь США куда более сложный вопрос — и прежде всего это не бюджетная помощь, а помощь оружием. Вот тут пока нет глобально хороших новостей, а тот факт что просто Сенат вынес на обсуждение что-то — ещё ничего, многое зависит от Джонсона.
Посмотрим.
А Investik (Mike), который живёт в США, подтвердил даже у себя в биографии — что был ранее зарегистрирован под другим именем, но не имеет доступа к другому аккаунту. Хотя я с удовльствием читаю его посты и очень интересно особенно про Майка Джонсона и республиканцев — всегда интересно услышать точку зрения «оттуда», а не только читать украинские СМИ, часто несущие пропаганду.
Так что разберитесь сначала кто и где и что писал, прежде чем предъявлять претензии. А если не хватает ума разобраться, то незачем делать голословные обвинения.
Голосование было 58−41. И что плохо, что в одном пакете Израиль. Сенатор Бенни Сандерс представляет «прогрессивное крыло» демократов. Они считают, что Израиль устроил бойню в Газе, поэтому Сандерс хоть и демократ голосует против.
Сейчас появилась только возможность обсуждения законопроекта.
Но сейчас все карты на деле на руках у Джонсона. Он не говорит о том, что не поставит на голосование законопроект, но рано запускать шарики. Дело в том, что Джонсон может делать «пакетное голосование», что наиболее вероятно он и сделает, т.к. объединит его с драконовским антиимиграционным законом, который республиканцы приняли ранее и проголосует с ним «пакетом» и так вернет назад в Сенат. Где его, конечно, завалят демократы.
По факту следить нужно за Джонсоном и его заявлениями, предыдущий законопроект он Сената он вообще одним своим твитом прихлопнул по факту. Сенаторы республиканцы просто поняли, что бесполезно нести законопроекто Джонсону, если он заявил, что пустит его на туалетную бумагу.
Напоминаю еще раз. Спикер Конгресса США по факту имеет аналог право вето на все законопроекты США за счет прав управления повесткой голосования в Конгрессе. Обойти это никак нельзя.
https://www.ft.com/content/c0499be5−6cd9−46f9-b521-fe686d42f1cb
Пора уже признать, что нет никакой Палестины и никаких палестинских бежанцев. Есть только террористы. Уже 5 поколение родилось в Ливане/Газе. И они по прежнему бежанцы? Нельзя быть бежанцем в пятом поколении=)
Там есть фракция почти марксистов настолько они левые. Называются они «прогрессивные демократы» (Progressive Democrats of America, PDA).
Фракция не фига не маленькая. Примерно из 200 демократов обычно около 70 в Палате Представителей. В Сенате ее представляет ее неформальный лидер — Бенни Сандерс. В чем-то икона левой политики в США.
Именно PDA писало Байдену известное письмо, чтобы он прекратил войну в Украине и занялся дипломатией. Это не странно, PDA всегда выступало с ультрапацифистких позиций. Они всегда против всех войн США. Что они сейчас голосуют в поддержку Украины удается просто невероятными усилиями партийной дисциплины демократов.
Однако они как и MAGA у республиканцев при изменении ситуации мгновенно проявят свою традиционную позицию — «голубей мира». Если сейчас в Конгресс внести законопроект о заморозке войны по Корейскому Сценарию, то фракция PDA демократов мгновенно поднимет ручки в полном составе.
Сенат проголосовал 58−41 за устранение одного из нескольких законодательных препятствий для рассмотрения пересмотренного предложения Шумера в среду днем, после того как 8 сенаторов-республиканцев проголосовали за этот план. Для одобрения законопроекта потребуется 60 голосов.
Даже если Сенат одобрит альтернативный план Шумера, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону — союзнику Трампа — придется решать провести ли голосование в нижней палате. В среду утром он отказался высказать свое мнение по поводу предложения Шумера.
Я думаю примерно 60%, что законопроект выйдет из Сената. Просто до 60 голосов не хватает 2х сенаторов, а Трамп будет сейчас обрывать телефоны даже тем 8ми что голосовали.
Я бы дал еще 70%, что Джонсон просто возьмет законопроект Сената и соединит с антимиигрантским законом принятым республиканцами весной, но который никак не затолкнуть в Сенат. В пользу этого говорит, что Конгресс всегда проваливал голосование по Украине просто без условий последние месяцы на бюджетных голосованиях и у республиканцев кроме Украины нет рычага давления на демократов, просто странно его отдавать бесплатно. Третий момент, что Трампу нельзя допустить никакой «победы» Байдена в любом вопросе от границы до внешней политики перед выборами.
Если сложить эти вероятности и доводы, примерно 15% сейчас вероятность выделение помощи США.
Проблема в том, что Джонсон ручной спикер Трампа. Они не разлей вода и много чего прошли вместе. Джонсон как юрист даже выступал адвокатом Трампа во время попытки его импичмента, собирал голоса конгрессменов о «подделке голосования» за Байдена. Джонсон под 90% законопроектов в пользу Украины стабильно голосовал против как конгрессмен. Что он там болтает, то политики много чего болтают. Лапшу про «защиту демократии» и «не дать Путину победить» от Джонсона можно сразу снять с ушей и нужен прямой ответ на вопрос:
— Так вы ставите на голосование законопроект Сената без условий, мистер Джонсон или нет?
Сейчас он на этот вопрос не отвечает, а что он не болтал, а делал смотри выше
Где-то 85%, что выйдет из Сената. Вероятность общего принятия повышу до 20% с учетом фактора Джонсона.
https://www.nytimes.com/2024/02/08/us/politics/ukraine-israel-aid-bill-senate.html
Джонсон наиболее вероятно займет тактику как писало Politico, т. е. скажет «Отличный закон по Украине! Я ставлю его на голосование немедленно, только у меня тут завалялся закон о создание ГУЛАГа для латиносов демократов. Будем голосовать пакетом!«
Пока высказался только один топовые республиканец Палаты Представителей.
Председатель Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс, давний республиканец, поддерживающий помощь Украине, заявил, что не поддержит предложение Сената, и предупредил, что спикер ни в коем случае не допустит продвижения отдельного пакета помощи Украине без решения проблем границы.
На Джонсона будут давить даже ястребы-республиканцы, как видим. Им просто граница важнее Украины.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024−02−08/senate-has-enough-votes-to-advance-ukraine-aid-vote-ongoing
И очень мало шансов что помощь проголосуют, если общая политика республиканцев (в т.ч. в какой-то степени благодаря Трампу) — будет настроена на то, чтобы помощь не давать.
А все эти новости «Сенат что-то обсуждает» — сколько раз уже были? Сколько раз Кулеба кричал что «вопрос помощи уже решён» или «до конца января нам помощь дадут».
И сколько по итогу с октября 2023 США выделили новых денег? Где эти транши и вооружение?
Всё остальное — обсуждения и т. п. — разговоры и это часть политики и политических торгов. В том числе тот факт что выставили «на обсуждение» может быть более длинной игрой на то чтобы в процессе потянуть время или выбить для себя очередные выгодные сделки в обмен на эту помощь, но которые е факт что будут в ближайшее время одобрены.
Так что реально можно будет сказать о принятой помощи только тогда, когда и Сенат, и Палата Представителей подпишут конкретную сумму, Байден подпишет указ, деньги/оружие поступят в Украину.
Остальное всё — догадки, разговоры и предположения.
Мы всё увидим — как будут развиваться события в ближайшее время.
Трамп конечно знает результаты опросов, что среди его электората и что важнее независимых избирателей финансирование Украинцы непопулярно. Как популист он скорее займет тактику заплыва по течению, но все же есть какое-то количество и ястребов-республиканцев и совсем в клин с ними Трамп входить тоже не хочет.
Поэтому скорее всего Трамп ставит на САБОТАЖ помощи Украине в духе итальянской забастовки. Типа мы вас поддерживаем, всеми силами за Украинцев, но просто проголосовать не можем.
Вопрос в том, что такой политике бы уже неплохо оформится как какие-то публичные заявления. Этого пока толком нет.