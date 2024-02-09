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9 февраля 2024, 9:02 Читати українською

Сенат США сделал важный шаг к принятию пакета помощи Украине более чем на $60 миллиардов

На заседании 8 февраля Сенат США поддержал процедурное голосование по дальнейшему рассмотрению законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,34 млрд. Об этом сообщает Reuters.

На заседании 8 февраля Сенат США поддержал процедурное голосование по дальнейшему рассмотрению законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,34 млрд.
Фото: freepik.com

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Сенаторы поддержали процедурное голосование, превысив порог в 60 голосов для продвижения законопроекта. При этом 17 республиканцев неожиданно проголосовали «За». Они изменили свое мнение после того, как заблокировали законопроект в среду.

Что включает данный законопроект

Законопроект о безопасности помощи включает $61 млрд для Украины, $14 млрд для Израиля в его войне против ХАМАС и $4,83 млрд для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань (сдерживание агрессии со стороны Китая).

Данный законопроект также включает $9,15 млрд гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе и на Западном берегу, Украине и другим людям в зонах конфликтов по всему миру.

«Это хороший первый шаг. Этот законопроект имеет важное значение для нашей национальной безопасности, безопасности наших друзей в Украине, в Израиле, для гуманитарной помощи невиновным гражданским в Газе и для Тайваня», — заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер после голосования.

Что дальше

Ожидается, что Сенату понадобятся несколько дней, чтобы согласовать окончательную версию законопроекта. Некоторые республиканцы продолжают настаивать на внесении поправок.

Даже если законопроект о помощи наконец примет Сенат, он столкнется с неопределенностью в Палате представителей. Против помощи Украине проголосовали десятки членов Палаты представителей от Республиканской партии, в том числе те, кто являются ближайшими союзниками бывшего президента США Дональда Трампа, включая спикера Майка Джонсона.

После одобрения в Палате представителей законопроект направится на подпись президенту США Джо Байдену.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 31

+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
9 февраля 2024, 9:04
#
Тільки зняли Залужного і відразу процес пішов
+
+37
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 февраля 2024, 9:41
#
Снятие Залужного только ухудшило наши шансы, т.к. американская пресса крайне негативно отреагировала на то, что союзнику делать не чего, как посреди войны устраивать борьбу за власть.

Комментарии Economist, CNN, NYT все крайне негативные и вполне обоснованные. Они пишут, что Зеленский испугался политического конкурента, но сняв Залужного по факту деморализовал ЗСУ.

Также американские журналисты прекрасно знают погоняло Сырского «мясник» и прямо так и пишут со слов офицеров ЗСУ. Это плохо скажется на мобилизации, т.к. народ понимает, что пришел управлять войсками генерал, который управляет в духе «еще бабы нарожают».

Поэтому отставка Залужного конечно ослабила нашу поддержку в США, но нельзя сказать, что это очень существенный фактор. Скорее рейтинг Зеленского в элит США присел.
+
+13
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
9 февраля 2024, 9:50
#
ЕС 50 мільярдів Україні не дасть бо Орбан стурбований корупцією в Україні? Ваші прогнози ніколи не збуваються
+
+22
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 февраля 2024, 9:54
#
Я всегда говорил, что ЕС выделит деньги, вообще-то. Просто даже если бы Орбан уперся с вето, то деньги бы выделили просто прямым траншами от ФРГ, Франции и т. д. Это просто бы создало задержку и все.

Плюс в ЕС довольно хорошая поддержка Украины либеральными элитами и населением. В США совсем другая ситуация. Половина политических элит против украинской компании и большая часть американцев выступает как минимум за сокращение финансирования Украины. Поэтому на носу выборы игнорировать это политики не могут.

Если кратко, то Украина популярна в Европе, но уже непопулярна в США.
+
+13
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
9 февраля 2024, 10:00
#
А потім ви скажете, що завжди казали що США виділять допомогу Україні. Ви вже кажете що половина еліти проти. А друга половина за? Ви типовий демагог і вже зараз намагаєтесь підстрелити собі соломку
+
0
Prya
Prya
9 февраля 2024, 10:35
#
Да не выделят амеры денег, во всяком случае 60 ярдов точно. Всё, 2024й год уже — год выборов.
+
+13
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
9 февраля 2024, 10:37
#
А Орбан заблокує 50 мільярдів для України через корупцію в Україні…
+
+15
Робин Гуд
Робин Гуд
9 февраля 2024, 11:01
#
Олександр Сундуков

Вот вы тут такой умный и всё знаете и обвиняете сейчас других в том что и кто говорил раньше. А ведь есть же простой инструмент — найти в профиле Комментарии и процитировать чужой комментарий + дать на него ссылку. Иначе всё это попытка перекрутить на свой лад чьи-то слова, в адекватном общении так не делается.

Я лично приводил цитаты некоторых тут заявляющих что «курс будет 33» с конкретными сроками и эти люди время от времени уверено выдают очередной несбыточный прогноз про укрепление гривны, а вы их даже защищали помню. Для таких людей есть один термин, который не буду тут писать, чтобы не оскорбить никого, но думаю догадаться несложно).

Investik (Mike) я хорошо помню что ранее писал что с помощью ЕС не так всё плохо, есть шансы что дадут. С моей стороны, к примеру, тоже были большие сомнения по поводу помощи и я считал это маловероятным, но не было утверждения что точно не дадут.

В конце концов видно что Орбана дожали давлением или ещё что-то предложили, но с другой — даже этих 50 млрд хватит лишь для покрытия меньше трети бюджетных потребностей, что признают даже политики.

И тем более не стоит забывать, что есть ещё условия для каждого транша (реформы), так что нельзя сказать что вся сумма «уже в кармане».

--
Помощь США куда более сложный вопрос — и прежде всего это не бюджетная помощь, а помощь оружием. Вот тут пока нет глобально хороших новостей, а тот факт что просто Сенат вынес на обсуждение что-то — ещё ничего, многое зависит от Джонсона.

Посмотрим.
+
+13
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
9 февраля 2024, 11:29
#
Ти постійно змінюєш профілі щоб потім казати що «это не я писал»
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
9 февраля 2024, 11:49
#
Вы что-то точно путаете, у меня один единственный и первый профиль с марта 2022 года, других нет и в этом нет потребности. Можете просмотреть мои 800+ комментариев и сказать где и что я писал лично, я живу в ЕС и в моих постах несложно увидеть примерно одну линию и логику которую в целом пишу — не вижу что бы тут был хотя бы ещё один никнейм, который писал бы в таком именно стиле и столько претензий к коррупции

А Investik (Mike), который живёт в США, подтвердил даже у себя в биографии — что был ранее зарегистрирован под другим именем, но не имеет доступа к другому аккаунту. Хотя я с удовльствием читаю его посты и очень интересно особенно про Майка Джонсона и республиканцев — всегда интересно услышать точку зрения «оттуда», а не только читать украинские СМИ, часто несущие пропаганду.

Так что разберитесь сначала кто и где и что писал, прежде чем предъявлять претензии. А если не хватает ума разобраться, то незачем делать голословные обвинения.
+
+37
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 февраля 2024, 9:32
#
Нет, это неправда. Сенат не преодолел порог 60 голосов или бы уже законопроект уехал Джонсонсу в Палату Представителей.

Голосование было 58−41. И что плохо, что в одном пакете Израиль. Сенатор Бенни Сандерс представляет «прогрессивное крыло» демократов. Они считают, что Израиль устроил бойню в Газе, поэтому Сандерс хоть и демократ голосует против.

Сейчас появилась только возможность обсуждения законопроекта.

Но сейчас все карты на деле на руках у Джонсона. Он не говорит о том, что не поставит на голосование законопроект, но рано запускать шарики. Дело в том, что Джонсон может делать «пакетное голосование», что наиболее вероятно он и сделает, т.к. объединит его с драконовским антиимиграционным законом, который республиканцы приняли ранее и проголосует с ним «пакетом» и так вернет назад в Сенат. Где его, конечно, завалят демократы.

По факту следить нужно за Джонсоном и его заявлениями, предыдущий законопроект он Сената он вообще одним своим твитом прихлопнул по факту. Сенаторы республиканцы просто поняли, что бесполезно нести законопроекто Джонсону, если он заявил, что пустит его на туалетную бумагу.

Напоминаю еще раз. Спикер Конгресса США по факту имеет аналог право вето на все законопроекты США за счет прав управления повесткой голосования в Конгрессе. Обойти это никак нельзя.

https://www.ft.com/content/c0499be5−6cd9−46f9-b521-fe686d42f1cb
+
+10
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
9 февраля 2024, 9:56
#
Куди зник Орбан з його Вето на 50 мільярдів Україні і його стурбованістю корупцією в Україні???
+
0
Strain
Strain
9 февраля 2024, 9:58
#
Странно вообще что сенаторы США так плохо ознакомлены с конфликтом Израиля и Газы. Еще более странно такое поведение с учетом того, что было официально доказано участие сотрудников ООН (подразделения ООН по палестинским бежанцам) в резне.
Пора уже признать, что нет никакой Палестины и никаких палестинских бежанцев. Есть только террористы. Уже 5 поколение родилось в Ливане/Газе. И они по прежнему бежанцы? Нельзя быть бежанцем в пятом поколении=)
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 февраля 2024, 10:06
#
Вы просто не очень понимаете контекст политики США и в том числе, что демократы нас могут предать. Дело в том, что демократы не единые.

Там есть фракция почти марксистов настолько они левые. Называются они «прогрессивные демократы» (Progressive Democrats of America, PDA).

Фракция не фига не маленькая. Примерно из 200 демократов обычно около 70 в Палате Представителей. В Сенате ее представляет ее неформальный лидер — Бенни Сандерс. В чем-то икона левой политики в США.

Именно PDA писало Байдену известное письмо, чтобы он прекратил войну в Украине и занялся дипломатией. Это не странно, PDA всегда выступало с ультрапацифистких позиций. Они всегда против всех войн США. Что они сейчас голосуют в поддержку Украины удается просто невероятными усилиями партийной дисциплины демократов.

Однако они как и MAGA у республиканцев при изменении ситуации мгновенно проявят свою традиционную позицию — «голубей мира». Если сейчас в Конгресс внести законопроект о заморозке войны по Корейскому Сценарию, то фракция PDA демократов мгновенно поднимет ручки в полном составе.
+
0
Prya
Prya
9 февраля 2024, 10:37
#
Спасибо за Ваши просветительские комментарии
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
9 февраля 2024, 11:30
#
Навіщо дякувати людині чиї прогнози ніколи не збуваються?
+
0
Arround
Arround
9 февраля 2024, 11:02
#
Какое «58−41» и «Сенат не преодолел порог»? Сенат прошло и 67 было за.
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 февраля 2024, 11:17
#
Там было 2 голосования, см. ниже.
+
+15
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 февраля 2024, 9:59
#
Из статьи NYT. Судя по всему Сандерс все же поддержал законопроект, раз 58 голосов и 8 республиканцев, хотя он может поменять мнение. Я смотрел по ТВ по его выступление, он сильно ругался, что США бесконечно финансируют бойни по миру и США пересрется со всеми арабами, если этот закон примет.

Сенат проголосовал 58−41 за устранение одного из нескольких законодательных препятствий для рассмотрения пересмотренного предложения Шумера в среду днем, после того как 8 сенаторов-республиканцев проголосовали за этот план. Для одобрения законопроекта потребуется 60 голосов.

Даже если Сенат одобрит альтернативный план Шумера, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону — союзнику Трампа — придется решать провести ли голосование в нижней палате. В среду утром он отказался высказать свое мнение по поводу предложения Шумера.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
9 февраля 2024, 10:04
#
Так буде допомога від США чи ні? Ваш прогноз
+
+15
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 февраля 2024, 10:13
#
Сейчас пока Джонсон четко не обозначил свою позицию можно давать только вероятностный прогноз.

Я думаю примерно 60%, что законопроект выйдет из Сената. Просто до 60 голосов не хватает 2х сенаторов, а Трамп будет сейчас обрывать телефоны даже тем 8ми что голосовали.

Я бы дал еще 70%, что Джонсон просто возьмет законопроект Сената и соединит с антимиигрантским законом принятым республиканцами весной, но который никак не затолкнуть в Сенат. В пользу этого говорит, что Конгресс всегда проваливал голосование по Украине просто без условий последние месяцы на бюджетных голосованиях и у республиканцев кроме Украины нет рычага давления на демократов, просто странно его отдавать бесплатно. Третий момент, что Трампу нельзя допустить никакой «победы» Байдена в любом вопросе от границы до внешней политики перед выборами.

Если сложить эти вероятности и доводы, примерно 15% сейчас вероятность выделение помощи США.
+
+13
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
9 февраля 2024, 10:33
#
А через місяць ця вірогідність зросте до 60%?
+
+15
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 февраля 2024, 10:38
#
Я уже написал — следите за Джонсоном. Заявление Джонсона, что поставит на голосование такой законопроект без условий сразу делает 95% вероятности выделения нам помощи.

Проблема в том, что Джонсон ручной спикер Трампа. Они не разлей вода и много чего прошли вместе. Джонсон как юрист даже выступал адвокатом Трампа во время попытки его импичмента, собирал голоса конгрессменов о «подделке голосования» за Байдена. Джонсон под 90% законопроектов в пользу Украины стабильно голосовал против как конгрессмен. Что он там болтает, то политики много чего болтают. Лапшу про «защиту демократии» и «не дать Путину победить» от Джонсона можно сразу снять с ушей и нужен прямой ответ на вопрос:
— Так вы ставите на голосование законопроект Сената без условий, мистер Джонсон или нет?

Сейчас он на этот вопрос не отвечает, а что он не болтал, а делал смотри выше
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
9 февраля 2024, 11:32
#
Ну так і Орбан постійно виступав проти 50 мільярдів Україні. Де зараз той Орбан з його Вето?
+
+22
kingcity
kingcity
9 февраля 2024, 10:01
#
О,так, зробили крок. Тепер треба перепочити. Може за яких півроку ще один крок зроблять. А там, глядиш і війна закінчиться…
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 февраля 2024, 10:58
#
NYT написало, что было повторное голосование и 60 набралось голосов. Проголосовало 67−32

Где-то 85%, что выйдет из Сената. Вероятность общего принятия повышу до 20% с учетом фактора Джонсона.

https://www.nytimes.com/2024/02/08/us/politics/ukraine-israel-aid-bill-senate.html
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
9 февраля 2024, 11:33
#
Ваші прогнози не мають ніякої цінності, бо не збуваються. Ви казали 60% що 50 мільярдів ЕС Україні не виділить, бо Орбан проти і він дуже принципова людина, як Дональд Трамп
+
+15
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 февраля 2024, 11:06
#
Пока от Джонсона вестей нет, но он не говорит «нет». Однако не все понимают из журналистов, что у Спикера больше вариантов завалить законопроекты, чем даже у Президента США.

Джонсон наиболее вероятно займет тактику как писало Politico, т. е. скажет «Отличный закон по Украине! Я ставлю его на голосование немедленно, только у меня тут завалялся закон о создание ГУЛАГа для латиносов демократов. Будем голосовать пакетом!«

Пока высказался только один топовые республиканец Палаты Представителей.

Председатель Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс, давний республиканец, поддерживающий помощь Украине, заявил, что не поддержит предложение Сената, и предупредил, что спикер ни в коем случае не допустит продвижения отдельного пакета помощи Украине без решения проблем границы.

На Джонсона будут давить даже ястребы-республиканцы, как видим. Им просто граница важнее Украины.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024−02−08/senate-has-enough-votes-to-advance-ukraine-aid-vote-ongoing
+
+30
Робин Гуд
Робин Гуд
9 февраля 2024, 11:13
#
Всё верно, почему-то в Украине далеко не все понимают, что многое зависит от Джонсона, а поэтому фактически даже от решений Трампа, т.к. это его доверенный человек.

И очень мало шансов что помощь проголосуют, если общая политика республиканцев (в т.ч. в какой-то степени благодаря Трампу) — будет настроена на то, чтобы помощь не давать.

А все эти новости «Сенат что-то обсуждает» — сколько раз уже были? Сколько раз Кулеба кричал что «вопрос помощи уже решён» или «до конца января нам помощь дадут».

И сколько по итогу с октября 2023 США выделили новых денег? Где эти транши и вооружение?

Всё остальное — обсуждения и т. п. — разговоры и это часть политики и политических торгов. В том числе тот факт что выставили «на обсуждение» может быть более длинной игрой на то чтобы в процессе потянуть время или выбить для себя очередные выгодные сделки в обмен на эту помощь, но которые е факт что будут в ближайшее время одобрены.

Так что реально можно будет сказать о принятой помощи только тогда, когда и Сенат, и Палата Представителей подпишут конкретную сумму, Байден подпишет указ, деньги/оружие поступят в Украину.

Остальное всё — догадки, разговоры и предположения.

Мы всё увидим — как будут развиваться события в ближайшее время.
+
+15
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 февраля 2024, 11:22
#
На самом деле не очень понятна позиция Трампа в том плане хочет он валить Украину или нет. Публично он выступает за заморозку конфликта по текущей линии фронта «за 24 часа».

Трамп конечно знает результаты опросов, что среди его электората и что важнее независимых избирателей финансирование Украинцы непопулярно. Как популист он скорее займет тактику заплыва по течению, но все же есть какое-то количество и ястребов-республиканцев и совсем в клин с ними Трамп входить тоже не хочет.

Поэтому скорее всего Трамп ставит на САБОТАЖ помощи Украине в духе итальянской забастовки. Типа мы вас поддерживаем, всеми силами за Украинцев, но просто проголосовать не можем.

Вопрос в том, что такой политике бы уже неплохо оформится как какие-то публичные заявления. Этого пока толком нет.
+
0
VovsingL
VovsingL
9 февраля 2024, 11:40
#
Снятие легендарного главкома было условием дальнейшего рассмотрения помощи. Это озвучила г-жа Нуланд во время визита в Киев. Партнерам необходим замена на«генерала-смерть» для более эффективного использования (с их точки зрения) военной помощи.
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