За два года работы налогового пространства для ИТ-компаний «Дія.City» к нему присоединилось более 830 резидентов, объединяющих более 62 тыс. специалистов. Было уплачено 8,5 млрд грн налогов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
За 2 года резиденты Дія.City уплатили 8,5 млрд грн налогов
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Что известно
«К „Дія.City“ уже могут присоединяться defense-tech-компании. Резидентами пространства стали более 100 компаний. Это важно, потому что они создают технологии, которые очень нужны нам, чтобы преодолевать врага. И этот положительный опыт поддержки государством важных отраслей мы будем масштабировать», — сказал глава Минцифры Михаил Федоров.
Среди целей «Дія.City» на будущее — расширение видов деятельности, в частности, для компаний, создающих бионические протезы; глобальное продвижение украинского технологического сектора; увеличение количества рабочих мест в ИТ.
Как добавили в министерстве, «Дія.City» создает для технологических компаний все условия для развития и масштабирования — благоприятные налоги, налог на выведенный капитал как мощный инструмент для реинвестирования, гибкие условия сотрудничества, инструменты для привлечения инвестиций и защиты нематериальных активов.
По результатам исследования, 98% компаний-резидентов положительно оценивают влияние «Дія.City» на развитие бизнеса.
Что такое «Дія.City»
«Дія.City» — правовой режим для IT, предусматривающий специальные условия налогообложения для юридических лиц — резидентов «Дія.City».
Из-за войны Минцифры упростило критерии резидентства. В частности, резидентам «Дія.City» не нужно представлять отчет о соответствии и независимом аудиторском заключении до 1 января года, следующего за мирным годом.
Во время военного положения компании не будут лишать статуса резидентов «Дія.City», даже если они не будут отвечать критериям: количество сотрудников, средняя зарплата
Комментарии - 2
5% ФОП (рівноцінно гіг-контрактам зараз) було актуально коли зарплати в айті були низькими, але років 5 як, це вже не так. І при зарплаті в 2000+ у.о можна і треба платити податки на тих же умовах, що і інші галузі.