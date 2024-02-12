Израиль выпустит облигации из-за войны с ХАМАС

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Что известно

Выпуск обязательств планируется как в национальной валюте, так и иностранной. Правительство, вероятно, будет полагаться на рынки долговых обязательств в шекелях, увеличивая свою эмиссию, заявили финансовые чиновники, говорившие с Bloomberg на условиях анонимности.

При этом страна также намерена продавать больше облигаций в иностранной валюте.

Израиль испытывает значительное политическое давление из-за продолжения военных действий, в том числе со стороны США. Но страна не намерена отказываться от военной операции.

Война существенно повысила политические и экономические опасности для Израиля.

Именно по этой причине накануне международное рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг страны до уровня А2.

Читайте: Moody's впервые в истории снизило кредитный рейтинг Израиля

Хотя Израиль все еще находится в пределах достаточного инвестиционного уровня, находясь на одном уровне с такими странами, как Исландия и Польша, — этот шаг подчеркнул экономические потери, понесенные страной от конфликта.

Напомним

Как писал «Минфин», международное рейтинговое агентство Moody's впервые в истории снизило кредитный рейтинг Израиля с A1 до А2.

Отмечается, что главной причиной снижения рейтинга Израиля до А2 является оценка Moody's о том, что текущий военный конфликт с ХАМАС и его последствиями существенно повышают политические риски для Израиля, а также ослабляют его исполнительные и законодательные институты и его фискальную прочность в ближайшем будущем.