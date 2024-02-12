Наблюдательный совет ЧАО «ХК «Киевгорстрой» назначил на должность председателя правления — президента компании Василия Олейника.
«Киевгорстрой» получил нового руководителя
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Что известно о новом руководителе
Согласно сообщению на сайте компании, Олейник работает в строительной отрасли 43 года.
С 2011 года он возглавлял компанию «Столичные стройтехнологии», а с 2018 года — крупного генподряда «Спецстрой-монолит». С 24 января 2024 года назначен на должность вице-президента «Киевгорстроя» и стал членом правления компании.
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Напомним
Ранее «Минфин» писал, что в декабре 2023 года бывший президент «Киевгорстроя» Игорь Кушнир, отстраненный от исполнения обязанностей с июля прошлого года, решил уволиться.
Источник: Минфин
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