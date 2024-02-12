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12 февраля 2024, 8:52 Читати українською

«Киевгорстрой» получил нового руководителя

Наблюдательный совет ЧАО «ХК «Киевгорстрой» назначил на должность председателя правления — президента компании Василия Олейника.

Наблюдательный совет ЧАО «ХК «Киевгорстрой» назначил на должность председателя правления — президента компании Василия Олейника.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известно о новом руководителеСогласно сообщению на сайте компании, Олейник работает в строительной отрасли 43 года.
Фото:epravda.com.ua

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно о новом руководителе

Согласно сообщению на сайте компании, Олейник работает в строительной отрасли 43 года.

С 2011 года он возглавлял компанию «Столичные стройтехнологии», а с 2018 года — крупного генподряда «Спецстрой-монолит». С 24 января 2024 года назначен на должность вице-президента «Киевгорстроя» и стал членом правления компании.

Читайте: Глава Киевгорстроя Кушнир уходит с поста президента компании

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в декабре 2023 года бывший президент «Киевгорстроя» Игорь Кушнир, отстраненный от исполнения обязанностей с июля прошлого года, решил уволиться.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Moonlighter
Moonlighter
12 февраля 2024, 9:34
#
Так, а с Кушниром и его виллами что? То есть тип практически обанкротил КГС и к нему нет вопросов?
+
+15
Benderitto
Benderitto
12 февраля 2024, 11:10
#
К тем, кто ворует вагонами никогда нет вопросов.
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