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10 февраля 2024, 10:01 Читати українською

Польша продлила временную защиту для украинцев

В пятницу, 9 февраля, Сейм Польши принял поправку к закону, которая продолжает помощь убегающим от войны украинским беженцам до 30 июня 2024 года, а также продлевает до конца года налоговые льготы для тех, кто оказывает гуманитарную помощь. Об этом сообщает Prawo.pl.

В пятницу, 9 февраля, Сейм Польши принял поправку к закону, которая продолжает помощь убегающим от войны украинским беженцам до 30 июня 2024 года, а также продлевает до конца года налоговые льготы для тех, кто оказывает гуманитарную помощь.
Фото: pixabay.com

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При этом во время голосования в Сейме евродепутаты не согласились продлить срок действия временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2025 согласно решению Совета Е С.

В соответствии с действующими положениями закона пребывание граждан Украины является законным, если они прибыли в Польшу в период с 24 февраля 2022 года по 4 марта 2024 года.

Более 1 млн украинцев сохранят свои права

Поправка предусматривает продление срока действия национальных виз и временных разрешений для граждан Украины, а также выезда украинцев с территории Польши и срока добровольного возвращения граждан Украины.

Также будет продлен срок действия карт быта, документов, удостоверяющих личность польского иностранца, и документов «разрешение на толерантное пребывание», выданных гражданам Украины, а также срок, в течение которого пребывание гражданина Украины считается законным на территории Польши на основании шенгенской визы.

Это означает, что беженцы из Украины, пребывание которых считается легальным, имеют, среди прочего:

  • свободный доступ к рынку труда;
  • право на пользование семейными благами;
  • доступ к медицинской помощи;
  • возможность ведения бизнеса

Также предполагается продление периода специальных прав для украинских врачей, стоматологов, медицинских сестер и акушерок.

Период, в течение которого согласие на занятие профессией и предоставление условного права на занятие профессией вышеупомянутым группам работников, получивших квалификацию за пределами ЕС, будет продлено до 28 месяцев.

Отмечается, что продление действующих решений с 4 марта по 30 июня обойдется Государственной казне Польши в 1 миллиард 865 миллионов злотых (свыше $465 млн).

Напомним

«Минфин» писал, что правительство Польши планирует продлить срок легального пребывания беженцев из Украины на территории страны до 30 июня этого года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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