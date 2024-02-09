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9 февраля 2024, 19:42 Читати українською

Нацбанк предлагает закрывать кассы в финучреждениях, в которых не установлены камеры

Нацбанк предлагает установить запрет на работу касс в учреждениях, где не будут установлены камеры видеофиксации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Пока это только предложение, которое выносится на обсуждение.

Нацбанк предлагает установить запрет на работу касс в учреждениях, где не будут установлены камеры видеофиксации.
Фото: Pixabay

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Регулятор предлагает обустроить системами технологического видеоконтроля помещения финансовых учреждений, где осуществляются кассовые операции. Речь идет о банках и юридических лицах, получивших лицензию на осуществление операций с наличными деньгами и осуществляющих деятельность по обработке и хранению наличных денег.

«Это позволит повысить качество как внутреннего контроля со стороны банков и юридических лиц, так и контроля со стороны Национального банка за проведением кассовой работы, а также при осуществлении проверок банков относительно соблюдения ими требований законодательства по вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства», — говорится в сообщении.

Для этого предлагается:

  • установить запрет на выполнение кассовых операций при несоблюдении требований обустройства системами технологического видеоконтроля;
  • определить требования к обустройству помещений системами технологического видеоконтроля;
  • урегулировать вопрос о порядке предоставления инспекционной группе Национального банка видеоматериалов из систем технологического видеоконтроля.

Нацбанк планирует предоставить возможность банкам и юридическим лицам должным образом подготовиться к выполнению указанных требований, предусматривается определенный переходный период до вступления в силу постановления после его принятия.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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matroskin
matroskin
9 февраля 2024, 19:53
#
Так вони й так давно кругом стоять, вже страшно до обмінника підходить, камер більше ніж лампочок, в банках те саме.
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