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9 февраля 2024, 17:52 Читати українською

Финляндия выделяет Украине новый пакет военной помощи на 190 миллионов евро

Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины на 190 млн. евро. Президент страны Саули Ниинисте принял этот вопрос 9 февраля по представлению правительства. Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии.

Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины на 190 млн.
Фото: pixabay.com

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Это уже 22-й груз оборонной помощи из Финляндии в Украину. Общая стоимость оборонных материалов, поставленных Финляндией в Украину, составляет 1,8 млрд евро.

По оперативным причинам и в целях обеспечения безопасной доставки помощи детальное содержание, способ доставки или график помощи не разглашается.

Этот пакет помощи также включает продукцию, закупленную у финских производителей. Для ее закупки было выделено отдельное финансирование в размере 30 млн евро.

«В отечественной промышленности много ноу-хау, и мы работаем в оборонном ведомстве над тем, чтобы эти ноу-хау и потенциал можно было эффективнее использовать и для поддержки Украины. Одним из примеров тому является наше отечественное производство боеприпасов», — отметил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

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Он также добавил, что на национальном уровне необходимо найти новые пути поддержки Украины в долгосрочной перспективе. В настоящее время Финляндия готовит долгосрочный план поддержки Украины.

Кроме того, Финляндия решила участвовать в артиллерийских и разминирующих коалициях, действующих в рамках Контактной группы по обороне Украины, которая координирует вооруженную помощь Украине.

Источник: Минфин
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