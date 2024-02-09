Финляндия выделяет Украине новый пакет военной помощи на 190 миллионов евро

Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины на 190 млн. евро . Президент страны Саули Ниинисте принял этот вопрос 9 февраля по представлению правительства. Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Это уже 22-й груз оборонной помощи из Финляндии в Украину. Общая стоимость оборонных материалов, поставленных Финляндией в Украину, составляет 1,8 млрд евро.

По оперативным причинам и в целях обеспечения безопасной доставки помощи детальное содержание, способ доставки или график помощи не разглашается.

Этот пакет помощи также включает продукцию, закупленную у финских производителей. Для ее закупки было выделено отдельное финансирование в размере 30 млн евро.

«В отечественной промышленности много ноу-хау, и мы работаем в оборонном ведомстве над тем, чтобы эти ноу-хау и потенциал можно было эффективнее использовать и для поддержки Украины. Одним из примеров тому является наше отечественное производство боеприпасов», — отметил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

Читайте также: Финляндия продолжила закрытие границы с россией

Он также добавил, что на национальном уровне необходимо найти новые пути поддержки Украины в долгосрочной перспективе. В настоящее время Финляндия готовит долгосрочный план поддержки Украины.

Кроме того, Финляндия решила участвовать в артиллерийских и разминирующих коалициях, действующих в рамках Контактной группы по обороне Украины, которая координирует вооруженную помощь Украине.