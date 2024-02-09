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9 февраля 2024, 18:44 Читати українською

Новый токен Pandora взлетел за 4 дня до $32 тысяч: монета стала второй по цене после биткоина

Неизвестный токен Pandora, выпущенный на основе нового стандарта, через несколько дней после листинга на биржах стал вторым по цене активом на крипторынке. Об этом свидетельствуют данные агрегаторов CoinMarketCap и CoinGecko.

Неизвестный токен Pandora, выпущенный на основе нового стандарта, через несколько дней после листинга на биржах стал вторым по цене активом на крипторынке.
CoinGecko

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Безумный рост монеты

Стоимость Pandora на момент написания новости колеблется между $24-$25 тыс., а максимальная цена с момента выхода на биржи доходила до $32 тыс. Торги начались 4 февраля и цена составляла около $600. Прирост за несколько дней достиг 470%.

Рост цены токена Pandora / Данные: CoinGecko

Пока токен торгуется на ограниченном количестве бирж — например Uniswap и CoinW.

В то же время, на CoinMarketCap указано, что рыночная капитализация токена пока не подтверждена.

Первый токен на стандарте ERC-404

Pandora стал первым токеном, выпущенным на новом стандарте ERC-404, представляющим собой смешанную реализацию ERC-20/ERC-721, когда при покупке монеты на кошельке также автоматически появляется NFT.

Читайте также: Сколько будет стоить Notcoin и где будет листинг

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Bitcoin
Bitcoin
9 февраля 2024, 19:48
#
Это цена 1 кг?
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