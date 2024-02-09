Италия окончательно одобрила военную помощь Украине до конца 2024 года

В четверг, 8 февраля, правительство Италии окончательно одобрило указ о продлении на один год предоставления Украине оружия, транспортных средств и оборудования для поддержки ее войны против российского вторжения. Об этом сообщает Ansa.

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Решение принято 218 голосами «За» и уже одобрено Сенатом.

Таким образом, Италия окончательно утвердила решение правительства о продлении военной помощи Украине до конца 2024 года.

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«Снова Италия решила быть на стороне свободы наций и уважения к международному праву с целью достижения, в соответствии с позицией союзников по НАТО и ЕС, справедливого и длительного мира», — заявил министр обороны Италии Гвидо Кроссетто после того, как правительство одобрило указ в декабре.