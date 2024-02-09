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9 февраля 2024, 13:01 Читати українською

Люксембург продлил временную защиту для украинских беженцев

Правительство Люксембурга продлило срок легального пребывания беженцев из Украины на территории страны в год — до 4 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Люксембурга.

Правительство Люксембурга продлило срок легального пребывания беженцев из Украины на территории страны в год — до 4 марта 2025 года.
Фото: freepik.com

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Учитывая это, сертификаты, выданные украинским беженцам в качестве подтверждения их статуса, первоначально ограничивались 3 марта 2024 года, должны быть обновлены.

«С этой целью в последние несколько недель со всеми бенефициарами временной защиты связались письмами с информацией о процедуре, которой следует соблюдать», — говорится в сообщении.

Управление иммиграции при Министерстве внутренних дел Люксембурга призывает всех, кто еще не предпринял необходимых шагов по восстановлению своего сертификата, следовать инструкциям, приведенным в письме.

Украинских беженцев, проживающих в Люксембурге, чья справка о временной защите истекает 3 марта 2024 года и не получивших такое письмо, просят связаться с Управлением иммиграции с помощью электронной почты: immigration.desk@mai.etat.lu.

В Министерстве подчеркнули, что продолжение свидетельства о временной защите необходимо для того, чтобы беженцы из Украины могли продолжать пользоваться правами, связанными с временной защитой, такими как:

  • право оставаться на территории Люксембурга,
  • право на работу,
  • право на материальную помощь, оказываемую государством Люксембург.

Напомним

«Минфин» писал, что правительство Польши планирует продлить срок легального пребывания украинских беженцев на территории страны до 30 июня 2024 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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agfromua
agfromua
9 февраля 2024, 14:14
#
За деякими даними Люксембург є на першому місці в світі за кількістю мільярдерів на душу населення…
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