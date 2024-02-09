Правительство Люксембурга продлило срок легального пребывания беженцев из Украины на территории страны в год — до 4 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Люксембурга.
Люксембург продлил временную защиту для украинских беженцев
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Учитывая это, сертификаты, выданные украинским беженцам в качестве подтверждения их статуса, первоначально ограничивались 3 марта 2024 года, должны быть обновлены.
«С этой целью в последние несколько недель со всеми бенефициарами временной защиты связались письмами с информацией о процедуре, которой следует соблюдать», — говорится в сообщении.
Управление иммиграции при Министерстве внутренних дел Люксембурга призывает всех, кто еще не предпринял необходимых шагов по восстановлению своего сертификата, следовать инструкциям, приведенным в письме.
Украинских беженцев, проживающих в Люксембурге, чья справка о временной защите истекает 3 марта 2024 года и не получивших такое письмо, просят связаться с Управлением иммиграции с помощью электронной почты: immigration.desk@mai.etat.lu.
В Министерстве подчеркнули, что продолжение свидетельства о временной защите необходимо для того, чтобы беженцы из Украины могли продолжать пользоваться правами, связанными с временной защитой, такими как:
- право оставаться на территории Люксембурга,
- право на работу,
- право на материальную помощь, оказываемую государством Люксембург.
Напомним
«Минфин» писал, что правительство Польши планирует продлить срок легального пребывания украинских беженцев на территории страны до 30 июня 2024 года.
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