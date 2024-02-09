Люксембург продлил временную защиту для украинских беженцев

Правительство Люксембурга продлило срок легального пребывания беженцев из Украины на территории страны в год — до 4 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Люксембурга.

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Учитывая это, сертификаты, выданные украинским беженцам в качестве подтверждения их статуса, первоначально ограничивались 3 марта 2024 года, должны быть обновлены.

«С этой целью в последние несколько недель со всеми бенефициарами временной защиты связались письмами с информацией о процедуре, которой следует соблюдать», — говорится в сообщении.

Управление иммиграции при Министерстве внутренних дел Люксембурга призывает всех, кто еще не предпринял необходимых шагов по восстановлению своего сертификата, следовать инструкциям, приведенным в письме.

Украинских беженцев, проживающих в Люксембурге, чья справка о временной защите истекает 3 марта 2024 года и не получивших такое письмо, просят связаться с Управлением иммиграции с помощью электронной почты: immigration.desk@mai.etat.lu.

В Министерстве подчеркнули, что продолжение свидетельства о временной защите необходимо для того, чтобы беженцы из Украины могли продолжать пользоваться правами, связанными с временной защитой, такими как:

право оставаться на территории Люксембурга,

право на работу,

право на материальную помощь, оказываемую государством Люксембург.

Напомним

«Минфин» писал, что правительство Польши планирует продлить срок легального пребывания украинских беженцев на территории страны до 30 июня 2024 года.