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9 февраля 2024, 11:58 Читати українською

Кризис в Красном море существенно не влияет на мировую экономику — МВФ

МВФ считает, что ситуация с обстрелом судов в Красном море пока не отражается на мировой экономике. Об этом заявила директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева в интервью The Washington Post.

МВФ считает, что ситуация с обстрелом судов в Красном море пока не отражается на мировой экономике.
Фото: EPA/UPG

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Георгиева признала, что упали перевозки через Суэцкий канал, также проблемы возникли у Панамского канала.

По ее словам, в настоящее время последствия ситуации в Красном море не имеют такого масштаба, «который бы существенно пустил под откос прогнозы роста мировой экономики».

Георгиева также отметила, что больше всего последствия ощущаются в Египте, который полагается на доходы от Суэцкого канала и сейчас теряет более 100 млн долл. в месяц.

«Конечно, ситуация в Красном море прибавляет немного давления на цены. Пока не до такой степени, чтобы я сказала, что прогнозы глобальной инфляции будут пересмотрены в сторону роста», — добавила она.

По данным МВФ, значительно снизились объемы перевозок грузов через Суэцкий канал, в то же время растут затраты на транспортировку товаров по морю и стоимость страхования.

Так, в январе объем перевозок через Суэцкий канал упал почти вполовину по сравнению с прошлым годом. «Панамский канал тоже испытывает неприятности в связи с засухой», — резюмировала глава МВФ.

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Источник: Минфин
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