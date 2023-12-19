Хуситы атакуют грузы в Красном море: как это отразится на ценах

Почти все перевозчики направляют суда в обход Красного моря после атак хуситов из Йемена. Как отразится на мировой экономике, Atlantic Council рассказал Хун Тран, старший научный сотрудник Центра геоэкономики Атлантического совета. «Минфин» публикует перевод статьи.

На прошлой неделе поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы в Йемене обстреляли ракетами контейнеровозы в Красном море, а также атаковали военные корабли США и союзников. Хуситы заявили, что эти атаки продолжатся против кораблей, которые каким-либо образом связаны с Израилем, для поддержки ХАМАС и в знак протеста против войны Израиля в Газе.

Атаки повысили геополитическую и военную напряженность в регионе и нарушили торговые потоки, добавив проблем хрупкой мировой экономике и угрожая расширить и без того масштабную войну с ростом жертв среди гражданского населения, начатую в ответ на жестокие террористические атаки ХАМАС 7 октября.

Хотя реальный ущерб не был нанесен, ведущие судоходные компании, такие как Maersk, Hapag Lloyd и MSC, решили не использовать Красное море, останавливая свои корабли перед пересечением Баб-эль-Мандаба прямо на пути к Суэцкому каналу. Некоторые корабли были перенаправлены вокруг мыса Доброй Надежды в Африке, что привело к значительным задержкам и расходам.

Например, рейсы в Европу могут быть продлены до двух недель, что повысит расходы на топливо и эксплуатацию, а также затраты на задержки для экспортеров, импортеров и конечных пользователей.

Читайте также: Известный экономист предупредил о десятилетиях нестабильности и хаоса

Стратегическое значение Баб-эль-Мандебского пролива в международных перевозках

На Красное море завязаны 12% мировой торговли, в том числе 30% глобальных контейнерных перевозок, или $1 трлн в денежном эквиваленте. Поэтому задержки и перенаправление приведут к значительным сбоям в мировой торговле. Цены на нефть и газ уже подскочили после новостей об атаках. За последнюю неделю страховые взносы некоторых перевозчиков выросли почти в два раза.

Сбой в судоходстве в Красном море создаст сильный встречный ветер для мировой экономики, которая все еще приходит в себя после различных потрясений с 2020 года, таких как пандемия covid-19, вторжение россии в Украину и значительное усиление монетарной политики главными центробанками.

Больше всего пострадают регионы-импортеры энергоносителей, в частности, страны с низким уровнем дохода и Европа, балансирующая на грани рецессии. Война Израиля и ХАМАС не повлияла на цены на энергоносители, ситуация в Красном море — может. Рост цен на нефть и газ удержит общую инфляцию высокой, усложняя усилия центральных банков, направленные на ослабление.

Статус деятельности 10 лучших мировых транспортных компаний по доле рынка

Градус военной напряженности растет

Что еще более важно, атаки хуситов заметно повысили военную напряженность в регионе, создав угрозу распространения войны в Газе. Соединенные Штаты собираются запустить силы морской охраны под названием «Operation Prosperity Guardian», включая западные и арабские страны, для защиты судоходства в Красном море.

Однако, трудно понять, как это может полностью защитить коммерческие корабли от ракетных атак или их угрозы. Бомбардировка ракетных объектов на территории Йемена расширит масштабы конфликта и, вероятно, повлечет за собой жертвы среди гражданского населения, еще больше разжигая и разделяя международное общественное мнение.

Короче говоря, чем дольше будет продолжаться война между Израилем и ХАМАС, тем дольше будут продолжаться перебои в судоходстве, вызванные ракетными атаками в Красном море. Риск заключается в том, что расширяющийся конфликт еще больше дестабилизирует региональную экономику и, в свою очередь, перекинется на мировую экономику.