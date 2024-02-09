Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам обанкротившегося банка «Аркада»

Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам банка «Аркада ». Это стало возможным благодаря продаже имущественных прав на здание центрального офиса банка за 351 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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После удовлетворения требований всех кредиторов у АО АКБ «АРКАДА» осталось нереализованное имущество. Акционеры банка имеют право на получение остаточного имущества (активов). Акционеры должны направить заявление о намерении получить имущество или об отказе от его получения.

Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физлиц полностью рассчитается с кредиторами банка «Аркада» — гражданами и бизнесом, кроме бывших собственников финучреждения и связанных с ними лиц.

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