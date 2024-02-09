Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам банка «Аркада». Это стало возможным благодаря продаже имущественных прав на здание центрального офиса банка за 351 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам обанкротившегося банка «Аркада»
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После удовлетворения требований всех кредиторов у АО АКБ «АРКАДА» осталось нереализованное имущество. Акционеры банка имеют право на получение остаточного имущества (активов). Акционеры должны направить заявление о намерении получить имущество или об отказе от его получения.
Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физлиц полностью рассчитается с кредиторами банка «Аркада» — гражданами и бизнесом, кроме бывших собственников финучреждения и связанных с ними лиц.
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Источник: Минфин
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