США ввели новые санкции против российских алмазов и нефти

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в четверг, 8 февраля, ввело новые санкции против россии. Они касаются импорта российских алмазов и нефти, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

В частности, новые санкции ввели против четырех компаний, которые были привлечены к транспортировке и продаже российской нефти дороже ограничения цены, установленной странами «Большой семерки» (G7).

Подробности

Компания Zeenit, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, в ноябре 2023 года продала российскую сырую нефть сорта «Юралс» по цене свыше $80 за баррель, которую она доставила на судне NS Leader.

Zeenit и компания Talassa занимались совместными перевозками нескольких партий сырой нефти из россии с помощью судов, которые были загружены в российских портах 2023 года.

Также ограничения коснулись зарегистрированной в Либерии компании NS Leader Shipping и Oil Tankers SCF, базирующейся в ОАЭ.

Импорт алмазов

OFAC также издало два вывода о запрещении импорта определенных категорий алмазов, добываемых в россии.

Во-первых, OFAC издало постановление о запрете импорта непромышленных алмазов, добываемых или добываемых в россии, независимо от того, были ли они существенно преобразованы в третьей стране. Данное постановление вступает в силу с 1 марта 2024 г. для определенных категорий алмазов и расширяется с 1 сентября 2024 г. для включения дополнительных категорий.

Во-вторых, OFAC издало постановление о запрещении импорта ювелирных изделий с бриллиантами и несортированных бриллиантов происхождения из россии или экспортированных из России. Постановление вступает в силу 1 марта 2024 года.

«Эти запреты направлены на выполнение обязательств G7 от декабря 2023 года по введению поэтапных ограничений на импорт алмазов, добываемых или добываемых в россии», — говорится в сообщении.

Напомним