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9 февраля 2024, 10:00 Читати українською

Качество услуг — залог успешного бизнеса UNIQA

В 2023 году UNIQA Украина продолжила демонстрировать свою надежность и высокое качество обслуживания, что подтвердили многочисленные положительные отзывы наших клиентов. Наша усиленная работа и сосредоточенность на потребностях клиентов помогли нам достичь уровня удовлетворенности 4,6 из 5. И это подчеркивает нашу приверженность высоким стандартам обслуживания.

Системный подход к сбору обратной связи

Для сбора и анализа обратной связи мы используем инновационное программное решение Qualtrics, которое помогает нам эффективно собирать и анализировать оценки и отзывы клиентов. Этот инструмент позволяет собирать обратную связь на каждом этапе взаимодействия с клиентами — от приобретения полиса до оформления страховых случаев. Благодаря этому мы можем не только быстро реагировать на отзывы, но и адаптировать наши услуги так, чтобы они отвечали требованиям и ожиданиям клиентов на самом высоком уровне.

Результаты опросов клиентов

Высокий уровень удовлетворенности наших клиентов в 2023 году — это не просто цифры, это отражение нашей неутомимой работы и соблюдение обязательств. За год мы получили более 92 тысяч отзывов от наших клиентов, из которых 84% были максимальными — пятерками. Эти результаты свидетельствуют о доверии и благодарности клиентов за качество наших услуг.

Самые высокие оценки мы получили по следующим направлениям: покупка полиса (4,93), продление договора страхования (4,98), страхование жизни (4,88) автострахование (4,87). Кроме того, более сложные сервисы такие как оформление страхового события (4,64) и урегулирование КАСКО (4,45) получили высокие оценки, что подтверждает эффективность наших процессов и внимание к деталям.

Лариса Зелинская, Начальник департамента клиентского опыта и сервисов: «В UNIQA мы стремимся не просто удовлетворять, а превосходить ожидания наших клиентов. Наша преданность работе с обратной связью и ее анализом — это ключ к нашему успеху. Регулярные опросы клиентов играют важную роль в этом процессе, помогая нам понять, как мы можем улучшать наши услуги. Наша цель — не только отвечать потребностям клиентов, но и опережать их. Искренне благодарим наших клиентов за их доверие и преданность!»

Источник: Минфин
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