Правительство Финляндии на заседании решило, что пункты пропуска между Финляндией и россией будут закрыты до 14 апреля. Об этом сообщает финское издание Yle.
Финляндия продолжила закрытие границы с россией
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Данное решение означает продление закрытия границы с Россией еще на два месяца. Раньше закрытие продолжалось в месяц.
«Закрытие границы объясняется тем, что россия направляет в страну мигрантов с намерением оказывать давление на Финляндию», — говорится в сообщении.
Напомним
В ноябре 2023 года Финляндия временно закрыла девять КПП на границе с Россией. Тогда Хельсинки связал это с наплывом беженцев из Ирака, Йемена, Сомали и Сирии и обвинил во всем российские власти.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1