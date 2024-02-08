Финляндия продолжила закрытие границы с россией

Правительство Финляндии на заседании решило, что пункты пропуска между Финляндией и россией будут закрыты до 14 апреля. Об этом сообщает финское издание Yle.

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Данное решение означает продление закрытия границы с Россией еще на два месяца. Раньше закрытие продолжалось в месяц.

«Закрытие границы объясняется тем, что россия направляет в страну мигрантов с намерением оказывать давление на Финляндию», — говорится в сообщении.

Напомним

В ноябре 2023 года Финляндия временно закрыла девять КПП на границе с Россией. Тогда Хельсинки связал это с наплывом беженцев из Ирака, Йемена, Сомали и Сирии и обвинил во всем российские власти.