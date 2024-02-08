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8 февраля 2024, 12:52 Читати українською

Спрос на подержанные автомобили за год вырос на 45%. Какие модели покупали чаще всего в январе

В течение января украинский автопарк пополнили почти 16,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с январем 2023 года регистрация таких авто увеличилась на 45%. Об этом сообщает Укравтопром.

В течение января украинский автопарк пополнили почти 16,7 тыс.
Фото: freepik.com

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%.

Дальше идут:

  • дизельные авто — 29%;
  • электромобили — 16%;
  • авто с ГБО — 5%;
  • гибриды — 4%.

Лидером регистраций среди ввозимых подержанных авто стал Volkswagen Golf.

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Самые популярные модели января

  • Volkswagen Golf — 948 ед.;
  • Renault Megane — 759 ед.;
  • Skoda Octavia — 669 ед.;
  • Volkswagen Passat — 599 ед.;
  • Volkswagen Tiguan — 396 ед.;
  • Nissan Leaf — 355 ед.;
  • Audi A4 — 347 ед.;
  • Audi Q5 — 334 ед.;
  • Nissan Rogue — 330 ед.;
  • Tesla Model 3 — 309 ед.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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