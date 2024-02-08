В течение января украинский автопарк пополнили почти 16,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с январем 2023 года регистрация таких авто увеличилась на 45%. Об этом сообщает Укравтопром.
Спрос на подержанные автомобили за год вырос на 45%. Какие модели покупали чаще всего в январе
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%.
Дальше идут:
- дизельные авто — 29%;
- электромобили — 16%;
- авто с ГБО — 5%;
- гибриды — 4%.
Лидером регистраций среди ввозимых подержанных авто стал Volkswagen Golf.
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Самые популярные модели января
- Volkswagen Golf — 948 ед.;
- Renault Megane — 759 ед.;
- Skoda Octavia — 669 ед.;
- Volkswagen Passat — 599 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 396 ед.;
- Nissan Leaf — 355 ед.;
- Audi A4 — 347 ед.;
- Audi Q5 — 334 ед.;
- Nissan Rogue — 330 ед.;
- Tesla Model 3 — 309 ед.
Источник: Минфин
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