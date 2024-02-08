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8 февраля 2024, 8:36 Читати українською

Сенат США снова провалил голосование за законопроект о помощи для Украины

Сенат США провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Израилю, Украине и усиление мер контроля на южной границе Штатов. Об этом сообщило американское издание CNN.

Сенат США провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Израилю, Украине и усиление мер контроля на южной границе Штатов.
Фото:depositphotos

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Что известно

Во время голосования не набралось необходимых 60 голосов — было 49 против 50.

Пакет предусматривал выделение $118 млрд, в том числе $60 млрд для Украины, а также иммиграционную реформу, которую требовали республиканцы.

Как подчеркнули журналисты, блокирование законопроекта со стороны республиканцев в Сенате было ожидаемым — из-за соответствующей позиции 45-го президента США Дональда Трампа и верхушки республиканцев в Палате представителей, включая спикера Майка Джонсона.

Читайте также: Помощь США задерживается: причина в украинской коррупции?

Теперь, как ожидается, лидер большинства в Сенате Чак Шумер должен вынести процедурное голосование по пакету экстренной помощи для Израиля и Украины, в котором отменяется соглашение о границе.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
fucktus
fucktus
8 февраля 2024, 8:44
#
Не «отменяется», а просто соглашение по Израилю и Украине без границы, т. е. Шумер вместо умеренных уступок по границе теперь предлагает республиканцам #ничего

Позиция республиканцев с осени, что решение проблем границ иностранных государств после решение проблемы границы США.

Большинство аналитиков уже отписалось, что похоже до выборов в США тема участия американцев в войне закрыта.

CNN еще написало сегодня, что последние опросы Байдена не просто плохие. Не было еще прецедента в истории США, чтобы с такими плохими результатами опросов кто-то выиграл выборы президента США. Если сравнивать предыдущие выборы Байдена и Трампа, в то данный момент предвыборной компании Байден на деле обходил по популярности Трампа и в ключевых штатах. Сейчас все ровно наоборот.
https://www.cnn.com/2024/02/07/politics/democrats-biden-election-polling/index.html
+
+6
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 февраля 2024, 8:44
#
Брехня! Треба почикати! Алекс (стратег) казав, що все буде «ровно» і гроши дадуть і борги спишуть!
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