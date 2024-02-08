Сенат США провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Израилю, Украине и усиление мер контроля на южной границе Штатов. Об этом сообщило американское издание CNN.
Сенат США снова провалил голосование за законопроект о помощи для Украины
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Что известно
Во время голосования не набралось необходимых 60 голосов — было 49 против 50.
Пакет предусматривал выделение $118 млрд, в том числе $60 млрд для Украины, а также иммиграционную реформу, которую требовали республиканцы.
Как подчеркнули журналисты, блокирование законопроекта со стороны республиканцев в Сенате было ожидаемым — из-за соответствующей позиции 45-го президента США Дональда Трампа и верхушки республиканцев в Палате представителей, включая спикера Майка Джонсона.
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Теперь, как ожидается, лидер большинства в Сенате Чак Шумер должен вынести процедурное голосование по пакету экстренной помощи для Израиля и Украины, в котором отменяется соглашение о границе.
Комментарии - 2
Позиция республиканцев с осени, что решение проблем границ иностранных государств после решение проблемы границы США.
Большинство аналитиков уже отписалось, что похоже до выборов в США тема участия американцев в войне закрыта.
CNN еще написало сегодня, что последние опросы Байдена не просто плохие. Не было еще прецедента в истории США, чтобы с такими плохими результатами опросов кто-то выиграл выборы президента США. Если сравнивать предыдущие выборы Байдена и Трампа, в то данный момент предвыборной компании Байден на деле обходил по популярности Трампа и в ключевых штатах. Сейчас все ровно наоборот.
https://www.cnn.com/2024/02/07/politics/democrats-biden-election-polling/index.html