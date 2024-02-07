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7 февраля 2024, 19:46 Читати українською

В Лондоне подали в суд на программиста, который называет себя создателем биткоина

В Высоком суде Лондона начали рассматривать дело против программиста Крейга Райта, называющего себя создателем биткоина. Истцом по делу выступила некоммерческая организация Crypto Open Patent Alliance (COPA). Первые заседания состоялись 5 и 6 февраля. Об этом пишет CoinDesk.

В Высоком суде Лондона начали рассматривать дело против программиста Крейга Райта, называющего себя создателем биткоина.
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

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Австралийский программист Крейг Райт заявляет, что именно он и есть Сатоши Накамото, который и создал биткоин в 2009 году. Истцы же уверены, что это не правда и утверждают, что Райт сфальсифицировал документы.

В судебном процессе фигурируют несколько материалов. Это фрагмент работы Райта на основе концепции BlackNet, датированная, как утверждает он сам, в 2002 году, запись его входа в почтовый ящик Сатоши и академические статьи.

В ходе разбора и анализа этих материалов суд отметил схожесть технического документа BlackNet с white paper биткоина. Райт заявил, что ему не запрещено заниматься самоплагиатом.

Автором оригинальной концепции BlackNet считается программист Тим Мэй. Он представил его в 1993 году. Райт утверждает, что он создал биткоин под вдохновением от идеи Мэя.

В других бумагах сторона обвинения обнаружила ошибки и неточности. А на видео, где Райт входит в почту Накамото, не видно адресной строки. Он объяснил это тем, что оперировать мышкой и снимать на телефоне одновременно было неудобно.

Допрос Райта продлится до 13 февраля. Ранее суд разрешил предоставить ему доказательства, но с условием, что эксперты COPA проведут собственный анализ.

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Источник: Минфин
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