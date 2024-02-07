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7 февраля 2024, 16:29 Читати українською

Приватбанк разрешил открывать несколько карточек «єВідновлення»

Приватбанк разрешил открывать по несколько карточек «єВідновлення». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Приватбанк разрешил открывать по несколько карточек «єВідновлення».
Фото: Pixabay

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Для чего много карточек

Украинцы, жилье которых было повреждено или разрушено в результате войны, теперь могут оформить сразу несколько карточек по программе «єВідновлення» в Приватбанке, говорится в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что это особенно актуально для граждан, у которых в результате военных действий повреждены или разрушены сразу несколько объектов недвижимости.

По данным правительства, более 70% людей, уже оформивших выплаты через «Дию», выбрали карточки Приватбанка.

Что стоит сделать для получения выплат

Для получения выплат по программе есть «єВідновлення» необходимо:

  1. Подать заявление о поврежденном имуществе в приложении или через портал «Дия», если не подавали ранее;
  2. Открыть счет «єВідновлення» в банке (до или при подаче заявления);
  3. подать заявление о получении помощи через «Дию»;
  4. Ожидать звонка комиссии местных властей для осмотра имущества и установления суммы пособия;
  5. Дождаться в «Дии» уведомления о вынесении решения комиссией;
  6. Получить деньги на карту «єВідновлення».

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Источник: Минфин
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