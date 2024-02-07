Приватбанк разрешил открывать по несколько карточек «єВідновлення». Об этом сообщает пресс-служба банка.
Приватбанк разрешил открывать несколько карточек «єВідновлення»
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Для чего много карточек
Украинцы, жилье которых было повреждено или разрушено в результате войны, теперь могут оформить сразу несколько карточек по программе «єВідновлення» в Приватбанке, говорится в сообщении.
В пресс-службе также подчеркнули, что это особенно актуально для граждан, у которых в результате военных действий повреждены или разрушены сразу несколько объектов недвижимости.
По данным правительства, более 70% людей, уже оформивших выплаты через «Дию», выбрали карточки Приватбанка.
Что стоит сделать для получения выплат
Для получения выплат по программе есть «єВідновлення» необходимо:
- Подать заявление о поврежденном имуществе в приложении или через портал «Дия», если не подавали ранее;
- Открыть счет «єВідновлення» в банке (до или при подаче заявления);
- подать заявление о получении помощи через «Дию»;
- Ожидать звонка комиссии местных властей для осмотра имущества и установления суммы пособия;
- Дождаться в «Дии» уведомления о вынесении решения комиссией;
- Получить деньги на карту «єВідновлення».
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Источник: Минфин
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