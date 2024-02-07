Минцифры создаст систему мониторинга давления на бизнес

Министерство цифровой трансформации работает над механизмом, который позволит в режиме реального времени мониторить, сколько дел открывается в отношении предпринимателей, сколько проводится обыск, и получать другую информацию. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Forbes.

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Что известно

По его словам, есть решение СНБО и началась работа с Радой над определенными решениями, которые позволят в режиме реального времени мониторить, сколько дел открывается в отношении предпринимателей, сколько обысков, сколько запросов отправляется относительно определенной информации и тому подобное.

«Отдельно будет информационная система, где можно будет пожаловаться и оценить действия правоохранительных или органов контроля», — сказал он.

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По мнению чиновника, это позволит в режиме реального времени понять, что происходит в стране.

«Нужно, чтобы находящиеся в Киеве policy-makers владели объективной информацией о происходящем и стали на защиту каждого предпринимателя в стране, а не кого-то конкретно и только известных», — пояснил Федоров.

Поэтому в Минцифры стоит задача помочь с технической точки зрения реализовать эти два проекта — по мониторингу по каждому делу и фидбеку от предпринимателей.