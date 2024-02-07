Глобальный мировой фондовый индекс MSCI All-World достиг в среду, 7 февраля, максимума за последние два года. На него в значительной степени повлиял скачок китайских акций на 5% и падение доллара. Об этом пишет Reuters.
Мировой фондовый индекс достиг максимума за последние два года
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Индекс MSCI All-World достиг наивысшего значения с января 2022 года. В среду он вырос еще на 0,1%. Причина — рост китайских голубых фишек — акций крупнейших компаний, которые за последние два дня прибавили 5%.
В Европе акции в основном остаются без изменений, а фьючерсы S&P 500 и Nasdaq упали на 0,1%.
Динамика индекса MSCI All-World / Источник: Reuters
MSCI All-World — фондовый индекс, отслеживающий почти 3 тыс акций в 47 странах.
Акции фондового индекса (ETF), торгуемые в США на Nasdaq, выросли на 3% с начала года.
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Источник: Минфин
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