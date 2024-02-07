Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал правительственный законопроект о мобилизации

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке одобрил новый законопроект об усилении мобилизации и рекомендовал принять его в первом чтении. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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«Комитет ВРУ по вопросам обороны рекомендовал принять в первом чтении законопроект об усилении мобилизации № 10449. Соответственно отклонить все альтернативные», — написал он в Telegram.

Он также отметил, что Верховная рада рассмотрит его сегодня после 13:00.

Напомним

В законопроекте № 10449 говорится, что банковские счета военнообязанных, которые будут уклоняться от визитов в ТЦК и СП, будут арестованы по решению суда. Но не сразу — законопроект предусматривает несколько этапов до момента блокирования счетов.

30 января Кабинет Министров одобрил и направил в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации и военном учете. Законопроект № 10449 заменил предыдущий правительственный законопроект № 10378, который в начале января пришлось отозвать из-за критики.