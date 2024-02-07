Российские банки обменивали золото на валюту в обход санкций — Bloomberg

Некоторые российские банки обменивали в Турции и ОАЭ золото на доллары и евро и завозили валюту в россию, несмотря на запрет это делать. Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно информации издания, российские банки в 2023 году завезли таким образом более $82 млн в эквиваленте. Среди таких банков называют Ланта-Банк, владельцы которого контролируют золотодобывающую компанию GV Gold.

Bloomberg опирается на данные, которые предоставила компания Sayari и пока не подтвердило их, поэтому неизвестно продолжают ли российские банки меняют золото на наличные деньги.

Bloomberg обратился к правительству ОАЭ, а также к Ланта-Банку, но никакого ответа не получил. Правительство Турции отказалось комментировать эту информацию.

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